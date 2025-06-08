Sigaraya O Tarihte Zam Geliyor: En Ucuz Sigara Bile Artık Bu Fiyata Satılacak
3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte sigara fiyatlarına en az 5 TL zam yapılması şimdiden kesinleşti. ÖTV’deki yüzde 12,92’lik artış, tüm sigara markalarının temmuzun ilk haftasında fiyat listelerini güncellemesine neden olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayı yaklaşırken, sigara fiyatlarını doğrudan etkileyecek olan ÖTV zammı da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da duyuracağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşecek. Bu veri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranını doğrudan belirleyeceği için, sigara fiyatlarına yapılacak zammın da habercisi olacak.
ENFLASYON VERİSİNDEN ÖNCE ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Yılın ilk 5 ayı itibarıyla birikimli enflasyon oranı yüzde 22’yi aşarken, sigaraya uygulanacak ÖTV artışı için en az yüzde 12,92’lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Bu oran bile, ürün fiyatlarına en az 5 TL’lik bir artış olarak yansıyacak. Haziran enflasyonu açıklanmadan bile fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi.
EN UCUZ FİYATLI SİGARA BİLE 75 TL’DEN BAŞLIYOR
Şu an piyasada satılan en uygun sigara markaları 75 TL seviyesindeyken, bilinen ve sık tercih edilen markalarda fiyatlar 90 ila 100 TL arasında değişiyor. 15 Mart 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile ÖTV oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye düşürülmüş ancak maktu vergi 10,50 TL’ye yükseltilmişti. Bu düzenleme, fiyatlara ek yük getirmeye devam ediyor.
ÖTV kaynaklı artışların doğrudan ürün fiyatlarına yansıtılması üreticilerin yıllardır benimsediği bir uygulama. Bu nedenle, temmuz ayının ilk haftasında tüm sigara markalarının yeni fiyat listelerini açıklaması bekleniyor. Artışın, markaya göre değişmekle birlikte, en az 5 TL olacağı öngörülüyor.