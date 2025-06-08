Sigaraya O Tarihte Zam Geliyor: En Ucuz Sigara Bile Artık Bu Fiyata Satılacak

EN UCUZ FİYATLI SİGARA BİLE 75 TL’DEN BAŞLIYOR

Şu an piyasada satılan en uygun sigara markaları 75 TL seviyesindeyken, bilinen ve sık tercih edilen markalarda fiyatlar 90 ila 100 TL arasında değişiyor. 15 Mart 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile ÖTV oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye düşürülmüş ancak maktu vergi 10,50 TL’ye yükseltilmişti. Bu düzenleme, fiyatlara ek yük getirmeye devam ediyor.

ÖTV kaynaklı artışların doğrudan ürün fiyatlarına yansıtılması üreticilerin yıllardır benimsediği bir uygulama. Bu nedenle, temmuz ayının ilk haftasında tüm sigara markalarının yeni fiyat listelerini açıklaması bekleniyor. Artışın, markaya göre değişmekle birlikte, en az 5 TL olacağı öngörülüyor.