Sigaraya gelecek 'otomatik' zam: Tiryakilerin cebi fena yanacak
Aralık ayında ÜFE oranın yüzde 16'ya yükselmesi beklenirken, en ucuz sigaranın fiyatının da 51,5 lira olması bekleniyor.
Sigara fiyatları zam üstüne zam alırken, bu kez otomatik bir zam daha alacak. 6 aylık ÜFE’nin aralık ayında en az yüzde 16’yı bulması öngörülürken, en ucuz sigara fiyatının da 51,5 TL olması bekleniyor.
Habertürk’te yer alan habere göre, yılbaşında paket başına alınan asgari maktu ÖTV 25,78 liraya maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan ÖTV en az 27 lira 6 kuruş olacak. Sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece sigaradan alınacak ÖTV 42,96 lira olacak.
Sigaradan 3 ayrı vergi alınırken, dal başına şu anda 1,1114 lira (Paket başına 22,22 lira) olan asgari maktu vergi var. Bir de paket başına 1,1043 lira alınan maktu vergi var. Ayrıca yüzde 63'lik de nispi vergi tutarı bulunuyor.
ÜFE’nin aralık ayında yüzde 16’yı bulmasıyla paket başına asgari maktu 25,78 liraya maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan ÖTV en az 27 lira 6 kuruş olacak. Ancak sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece sigaradan alınacak ÖTV 42,96 lira olacak.
Yüzde 20’ye yükselen KDV oranı da dikkate alındığında en ucuz sigaranın 51,5 lira olması bekleniyor.
DEVLETİN VERGİ KAYBI 70 MİLYAR
Piyasada en ucuz sigara şu an 45 liradan satılırken, artan pahalılıkla yurttaşlar kaçak sigara tüketmeye yöneliyor.
Geçen haziranda tütün şirketlerin yaptığı ortak açıklamaya göre Türkiye’de sigara pazarının yüzde 28’inin kaçak olduğu belirtildi. Buna göre devletin vergi kaybının ise 70 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor.