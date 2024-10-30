Sigara Devi 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor: Resmi Açıklama Geldi

Avrupa Birliği'nin tütünsüz nesil hedefiyle aldığı önlemler ve e-sigara gibi alternatif ürünlerin popülerleşmesi, geleneksel sigara tüketimini önemli ölçüde azaltarak Philip Morris gibi devleri bile üretim tesislerini kapatmaya zorladı. Şirketin Berlin ve Dresden'deki fabrikalarında çalışan 372 işçinin işten çıkarılması, bölge ekonomisi üzerinde de olumsuz etkiler yaratacak gibi görünüyor.