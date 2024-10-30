Sigara Devi 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor: Resmi Açıklama Geldi
Ünlü sigara markası Marlboro, Almanya'daki iki fabrikasını kapatma kararı aldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü sigara markası Marlboro'nun üreticisi Philip Morris, Avrupa'daki tütün talebindeki düşüş nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasını kapatma kararı aldı. Bu karar, hem tütün sektöründe hem de iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Avrupa Birliği'nin tütünsüz nesil hedefiyle aldığı önlemler ve e-sigara gibi alternatif ürünlerin popülerleşmesi, geleneksel sigara tüketimini önemli ölçüde azaltarak Philip Morris gibi devleri bile üretim tesislerini kapatmaya zorladı. Şirketin Berlin ve Dresden'deki fabrikalarında çalışan 372 işçinin işten çıkarılması, bölge ekonomisi üzerinde de olumsuz etkiler yaratacak gibi görünüyor.
Philip Morris'in açıklamasında, Avrupa'daki sigara talebinin son yıllarda önemli ölçüde düştüğü ve bu eğilimin devam edeceği belirtildi. Bu durum, tütün endüstrisinin geleceği hakkında ciddi soru işaretleri oluşturuyor.