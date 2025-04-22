Sıfırdan Başlayıp Köşeyi Döndü: İlk Duyan Gülüp Geçti, Şimdi Paraya Para Demiyor
Mısırlı girişimci Servet Abdelwahab, Fransa’da aldığı eğitimle geldiği Kütahya’da yıllık 200 bin ördek üretiyor. Hedefinin 1 milyon üretimle Avrupa’ya açılmak olduğunu belirten Abdelwahab, şimdi paraya para demiyor.
Kaynak: AA
Kütahya'nın Turgutlar köyü yakınlarında yıllar boyunca atıl kalan bir arazi, şimdi Türkiye'nin en büyük ördek üretim tesislerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu dönüşümün mimarı ise 46 yaşındaki Mısırlı girişimci Servet Abdelwahab. Fransa’da ördek yetiştiriciliği üzerine eğitim aldıktan sonra rotasını Türkiye’ye çeviren Abdelwahab, bugün geldiği noktada başarı hikayesiyle dikkat çekiyor.
1 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA İŞE BAŞLADI
İlk etapta yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımla 2020 yılında 740 dönümlük arazi üzerinde 3 kümes kurarak üretime başlayan Abdelwahab, ilk etapta yıllık 12 bin ördek yetiştiriyordu. Zamanla kapasitesini artıran çiftlik, bugün yıllık 200 bin Pekin ördeği üretir hale geldi. Girişimci, üretim kapasitesini önümüzdeki dönemde 1 milyon adede çıkarmayı ve ihracata başlamayı hedefliyor.
KİMSENİN İSTEMEDİĞİ YERİ ALDI, ŞİMDİ SERVET KAZANDIRIYOR
Fransa’daki ördek üretim sistemlerini yakından inceleyen ve bu alanda uzmanlaşan Abdelwahab, sadece Fransa’ya özgü olan suni döllendirme teknolojisinden ilham aldı. "Fransa bu yöntemle yıllık 18 milyon dolar kazanıyor, ben de bu sistemi Türkiye’ye taşıdım" diyen girişimci Abdelwahab, çiftliği kurarken 5 kez ihaleye çıkarılan ancak talep görmeyen arazinin devletin yönlendirmesiyle kendisine tahsis edildiğini belirtti.
3 YILLIK DEV YATIRIM PLANI HAZIR
Abdelwahab, gelecek 3 yıl içinde tesisin kapasitesini artırmayı, yem fabrikası, kesimhane ve kuluçka merkezi kurarak yatırımı 220 milyon TL’ye ulaştırmayı hedefliyor. Gelişen tesisin, Kütahya’da üretimle birlikte istihdama da katkı sağlaması bekleniyor.
KÖYDEKİLERE GELİR KAPISI OLDU
Sadece kendi üretimini büyütmekle kalmayan girişimci, Kütahya’daki köylülerle ortak projeler başlatmayı da planlıyor. "Köylerdeki ailelere civciv ve yem desteği vereceğiz. Yetiştirdikleri ördekleri biz satın alacağız" diyen Abdelwahab, böylece kırsalda 500 kişiye gelir kapısı açmayı ve kent göçünü tersine çevirmeyi amaçlıyor.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ MULARD ÖRDEĞİ ÜRETİLECEK
Gelecek yıldan itibaren üretimde fark yaratacak olan Mulard türüne geçiş yapacaklarını da duyuran Abdelwahab, "Bu hibrit ördek türü yalnızca 2 ayda 6 kilo canlı ağırlığa ulaşıyor. Az yemle yüksek verim sağlıyor. Üstelik dünyaca ünlü Foie Gras (yağlı karaciğer) üretimi için ideal bir tür. Bu alanda Türkiye ve Doğu Avrupa’daki ilk üretici olacağız" dedi.
Bugün 1500 damızlık ördekten günde 1200 yumurta alarak üretimi sürdüren Abdelwahab ve ailesi, bir toprağı ülkenin ördek üretim merkezine dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyor.