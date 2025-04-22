Sıfırdan Başlayıp Köşeyi Döndü: İlk Duyan Gülüp Geçti, Şimdi Paraya Para Demiyor

KİMSENİN İSTEMEDİĞİ YERİ ALDI, ŞİMDİ SERVET KAZANDIRIYOR

Fransa’daki ördek üretim sistemlerini yakından inceleyen ve bu alanda uzmanlaşan Abdelwahab, sadece Fransa’ya özgü olan suni döllendirme teknolojisinden ilham aldı. "Fransa bu yöntemle yıllık 18 milyon dolar kazanıyor, ben de bu sistemi Türkiye’ye taşıdım" diyen girişimci Abdelwahab, çiftliği kurarken 5 kez ihaleye çıkarılan ancak talep görmeyen arazinin devletin yönlendirmesiyle kendisine tahsis edildiğini belirtti.