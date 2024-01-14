Sıfır otomobilde 2024'ün ilk kampanyaları belli oldu! İşte kampanya yapan markalar ve modelleri...
Otomobil firmalarının sıfır araç kampanyaları merak ediliyor. Bu kampanyalar vatandaşlara düşük faiz oranları, özel indirimler veya avantajlı ödeme seçenekleri gibi çeşitli imkanlar sunuyor.
CHERY- Ocak kampanyası kapsamında Chery, zam yapmayıp fiyatları sabit tutarken, tüketicilerin yeni bir SUV sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Ocak ayı boyunca devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.
PEUGEOT- Peugeot 2008 ve E-2008 modelinde 165 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı müşterileri beklerken, yeni 408'lerde ise 250 bin lira için 12 ay vadede faizsiz kredi imkanı bulunuyor. Markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve elektrikli E-308 modellerinde 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajı sunuluyor.
Peugeot 3008- SUV 3008'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler için Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin lira ve 12 ay vadede faizsiz finansman avantajı bulunurken, GT donanımında ise 300 bin liralık kredide 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor.
Peugeot 5008- Peugeot SUV 5008'de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin liralık kredilerde 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz geçerli oluyor. 208 modelini tercih edenler 90 bin liralık krediyi 12 ay vadeli ve faizsiz kullanabiliyor.
Peugeot 508- Şirket, yeni 508 modelini almak isteyen bireysel müşterilerine Allure donanımında 12 ay vadede 165 bin liralık faizsiz kredi avantajı sunarken, GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Rifter modeli, 135 bin liralık 12 ay vadeli ve faizsiz kredi avantajıyla müşterileri bekliyor.
Peugeot'nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 200 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
TOYOTA- Toyota, yeni yılın ilk özel kampanyasını resmi internet sitesinden de duyurdu. Toyota bu özel kampanyayı genellikle geniş aileler tarafından tercih edilen 'Yaris Cross' modeli için, Ocak ayının sonuna kadar geçerli olacak şekilde hazırladı. Bu dev kampanya, sıfır araç sahibi olmak isteyenlere 170 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.
CİTROEN- Citroen açıklamasına göre, kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.
Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroën C4’e ise, 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.
Citroen’in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.
Güçlü SUV tasarımı, çok yönlü kullanımı, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilere sahip Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.
Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroen C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
Citroën C4’e ise, 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.
Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Citroen C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
Citroen Berlingo Kombi, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuyor. Citroën Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.
Nissan Qashqai’nin Ocak ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım indirimi ve sıfır faiz imkanı sunuluyor. Benzinli Qashqai modellerinde 150.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı veya 150.000TL nakit alım indirimi sunuluyor. Benzinli Qashqai’lerin Platinum Premium donanım seviyesinde ise yalnızca 150.000TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Qashqai e-POWER’ların ocak ayı kampanyasında 150.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Kampanya Qashqai’nin e-POWER teknolojisine sahip Platinum Premium, Designpack, Black Edition donanım seviyelerinde geçerli olacak. Skypack donanım seviyesine sahip e-POWER Qashqai’lerde ise 200.000 TL nakit alım indirimi uygulanacak.
MG, ocak ayında MG4 satın alan müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı da sağlıyor. 577 km WLTP şehir içi menzili ile yüzde 100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 0,49 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor. Bir diğer yüzde 100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 15 bin TL tutarında şarj kartı hediye ediliyor.
Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard geri alım programı”. Ayrıca standart 7 yıl-150 bin km’lik araç ve batarya garantisi de sunuluyor. Ocak ayında, MG4 Electric’e 1.329.000 TL’den başlayan takas indirimli fiyatlarla, ZS EV’ye ise 1.669.000 takas destekli fiyat ile ulaşılabiliyor.
Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı, Opel Astra, Edition donanımında 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 519 bin 900 TL'den fiyatlarla kampanyasını sunuyor
Opel'in SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Mokka ise GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Edition donanımıyla 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 508 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland da 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla 1 milyon 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyayı sunuyor
Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 313 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi olanağıyla 1 milyon 538 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Opel Astra Elektrik de 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 648 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşuyor.
Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 664 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanakları sunuyor
Combo Cargo 776 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 1 milyon 20 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1 milyon 39 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 1 milyon 208 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
Sıfır araç satışında rekor sayıda işlem yapılan 2023 yılında otomobile olan talep 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor.
(Yeni Şafak)