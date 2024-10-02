Sıfır Otomobil Piyasası Yeniden Zirveye Oynuyor: Bu Detaylara Dikkat

EN UYGUN FİYATLI MODELLER BELLİ OLDU

Yapılan araştırmalara göre, en uygun fiyatlı otomobil listesinde Fiat Egea ilk sırada yer alıyor. KIA Picanto ikinci, Opel Corsa ise üçüncü sırada ekonomik seçenekler arasında kendine yer buluyor. Bu modeller, bütçesi kısıtlı olan tüketiciler için cazip alternatifler sunuyor.

OTOMOBİL MALİYETLERİ ARTIYOR

Yeni bir otomobil almanın getirdiği maliyetler, sadece satın alma fiyatıyla sınırlı değil. Motorlu Taşıtlar Vergisi, zorunlu trafik sigortası, opsiyonel kasko, muayene ve yıllık periyodik bakım gibi sabit giderler, en düşük maliyetli otomobilde bile 50 bin lira civarında masraf çıkarabiliyor.