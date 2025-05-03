Sıfır Otomobil Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Marka Marka Yeni Araç Fiyatları

ZAM YARIŞINDA MERCEDES ÖNE ÇIKTI

Markalar arasında en yüksek fiyat artışını Mercedes-Benz gerçekleştirdi. Nisan ayı itibarıyla yüzde 6,1 oranında zam yapan marka, fiyat listesini en fazla yukarı çeken üretici oldu. Mercedes’i sırasıyla yüzde 5,9 zamla Çinli BYD ve yüzde 5,5 ile Toyota izledi. Bu tablo, özellikle elektrikli ve premium segmentte zam oranlarının daha sert yükseldiğini ortaya koyuyor.