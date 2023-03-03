SGK'den EYT'de emeklilik başvurusuna ilişkin kritik açıklama
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme kapsamında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, EYT kapsamında emekli maaşı olmak için yapılması gerekenler sıralandı.
EYT'ye ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kuruma gelen yoğun başvurulara ilişkin SGK'den yazılı açıklamada yapıldı.
Açıklamada, yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılara aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası, SGK'ye "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" ile başvurmasının yeterli olacağının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:
"Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce 'emekli olur' yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup sigortalıların emekli olabilmeleri için Kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır."
SGK tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasındaki, "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi", "Çalışma Hayatım" ile www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamalarında sigortalıların aylığa hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgilerinin bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: