SGK'den EYT'de emeklilik başvurusuna ilişkin kritik açıklama

SGK tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasındaki, "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi", "Çalışma Hayatım" ile www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamalarında sigortalıların aylığa hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgilerinin bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: