SGK'dan Toplu Para Verme Kararı: SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara yönelik dikkat çekici uygulamalar sunmaya devam ediyor. Bu uygulamalardan biri de toplu prim iadesi. Peki, toplu prim iadesi nasıl alınır? İşte bütün ayrıntılar...
Türkiye’de çalışanlar, emekli olabilmek için maaşlarından kesilen primleri her ay SGK’ya öderler. Bu primler, işveren tarafından SGK’ya iletilir ve çalışanların emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamalarına katkı sağlar. Emeklilik hakkını kazananlar, düzenli bir maaş alarak maddi güvenceye kavuşur. Ancak her çalışan bu hakkı elde edemeyebilir.
Bir çalışanın emeklilik hakkını elde edebilmesi, işe giriş tarihine ve bağlı olduğu sigorta koluna göre değişen çeşitli şartlara bağlıdır. Kısmi emeklilik için gerekli prim gün sayısı, sigorta koluna ve işe giriş tarihine göre 3600, 4500 veya 5400 gün gibi farklı rakamlarda olabilir.
Bu şartları yerine getiremeyenler için SGK, toplu prim iadesi seçeneğini sunmaktadır. Sigortalılar, SGK’ya başvurarak ödedikleri primlerin bir kısmını geri alabilirler.
Ancak toplu prim iadesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor. İade edilen primler, yalnızca sigortalının kendi payı üzerinden hesaplanır; işverenin ödediği primler geri verilmez. Bu durum, sigortalı için kısmi maddi kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, toplu prim iadesi seçeneği son çare olarak değerlendirilmelidir.
Toplu prim iadesi almak isteyen sigortalıların, emeklilik yaş şartını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu şartı sağlayan kişiler, SGK’ya başvurarak prim iadesi talebinde bulunabilirler. Başvuru süreci oldukça basittir; SGK il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vererek prim iadesi sürecini başlatabilirsiniz. Başvurunun ardından, ödediğiniz primler SGK tarafından hesaplanarak toplu olarak size iade edilir.
Ancak unutulmaması gereken bir diğer önemli husus ise, toplu prim iadesi alan kişilerin emeklilik hakkını tamamen kaybetmiş sayılacağıdır. Yani, prim iadesi alanlar bir daha emeklilik hakkı kazanamazlar.