SGK'dan Toplu Para Verme Kararı: SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Alacak

Türkiye’de çalışanlar, emekli olabilmek için maaşlarından kesilen primleri her ay SGK’ya öderler. Bu primler, işveren tarafından SGK’ya iletilir ve çalışanların emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamalarına katkı sağlar. Emeklilik hakkını kazananlar, düzenli bir maaş alarak maddi güvenceye kavuşur. Ancak her çalışan bu hakkı elde edemeyebilir.