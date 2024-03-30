SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar...

Milyonlarca çalışan prim tutarlarıyla emeklilik hesapları yaparken SGK'ya yatırılan fazla primlerle ilgili bir detay dikkat çekti. Kimler SGK'dan toplu para iadesi alabilir, koşullar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Son Güncelleme:
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... - Resim: 1

Sosyal güvenlik sistemine ödenen primlerinizi bazı şartları karşılamanız durumunda toplu para olarak iade alabilirsiniz.

1 8
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... - Resim: 2

Asgari ücretin 7.5 katını aşan kazançlar ise emekli aylığında dikkate alınmaz. Birden fazla işverene bağlı çalışanlar, fazladan yatırılan primleri SGK'dan geri alabilirler.

2 8
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... - Resim: 3

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, bir işçi için aynı ayda farklı işverenlerce toplam 60 günlük de prim yatırılmış olsa o ay 30 gün prim yatırılmış kabul ediyor.

3 8
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... - Resim: 4

İşverenlerin bildirdikleri prime esas kazançların ise o tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücretin 7,5 katına kadar olan kısmını emeklilikte dikkate alıyor. Bu tutarı aşan kısmı emekli aylığı bağlarken görmezden geliyor.

4 8
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... - Resim: 5

Aynı anda birden fazla işte çalışması nedeniyle SGK’ya bildirilen kazançlar toplamı azami prime esas kazanç tavanını aşarsa, tavanı aşan kazanç tutarı için ödenen primler, isteyene iade ediliyor.

5 8
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... - Resim: 6

Asgari ücretin 7,5 katını aşan kazançlar için yatırılmış sosyal sigorta primleri emeklilikte dikkate alınmadığı halde SGK, fazla yatırılan primi kendiliğinden iade etmez. İade edilebilmesi için kişinin kendisinin talepte bulunması gerekir.

6 8
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... - Resim: 7

İşçinin prim iadesi için yazılı olarak SGK’ya başvurması gerekir. Başvurular, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine veya il müdürlüğüne yapılabilir.

7 8
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... - Resim: 8

SGK, dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içinde iade işlemini gerçekleştirir. Çalışan dilekçeyi geç verirse gecikme faizi uygulanmaz. Faizsiz olarak iade eder.

8 8