SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak

İŞVEREN PAYİ DAHİL EDİLMİYOR

Prim iadesinde sadece çalışanların kendi maaşından kesilen tutarlar dikkate alınıyor. İşverenin ödediği prim tutarları ise bu kapsama dahil edilmiyor. Uzmanlar, bu kararı vermeden önce kişinin gelecekteki hak kayıplarını göz önünde bulundurmasını öneriyor.

Türkiye’de emeklilik için gereken prim gün sayısı, kişinin sigorta başlangıç tarihi ve bağlı bulunduğu kuruma göre farklılık gösteriyor. Kısmi emeklilik için 3600, 4500 veya 5400 gün yeterli olurken, tam emeklilik için bu sürenin çok daha üzerinde bir prim gününe ihtiyaç duyuluyor.