SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak
SGK, 81 ilde milyonlarca emekli için harekete geçti. SSK, Bağkur fark etmeden prim iadesi hakkından faydalanmak isteyenlerin dilekçesini il ya da ilçe müdürlüklerine bildirmesi durumunda herkese toplu ödeme yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik koşullarını yerine getiremeyen ve artık çalışma hayatını sonlandıran vatandaşlar için önemli bir adım attı. SSK ve Bağkur fark etmeksizin, prim iadesi hakkından faydalanmak isteyen herkes il veya ilçe SGK müdürlüklerine dilekçe vererek toplu ödeme alabilecek.
EMEKLİLİK HAKKI YOKSA PRİM GERİ ALINABİLİYOR
SGK'nın sunduğu bu geri ödeme uygulaması, emekli olmak için yeterli prim gününe ulaşamayan ve çalışma hayatına da devam etmeyen sigortalılara yönelik. Sistem kapsamında, sigortalı adına ödenmiş olan primlerin çalışan tarafından karşılanan kısmı toplu şekilde geri ödeniyor. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta var, prim iadesini alan kişi bu hakka karşılık emeklilik hakkından vazgeçmiş sayılıyor.
İŞVEREN PAYİ DAHİL EDİLMİYOR
Prim iadesinde sadece çalışanların kendi maaşından kesilen tutarlar dikkate alınıyor. İşverenin ödediği prim tutarları ise bu kapsama dahil edilmiyor. Uzmanlar, bu kararı vermeden önce kişinin gelecekteki hak kayıplarını göz önünde bulundurmasını öneriyor.
Türkiye’de emeklilik için gereken prim gün sayısı, kişinin sigorta başlangıç tarihi ve bağlı bulunduğu kuruma göre farklılık gösteriyor. Kısmi emeklilik için 3600, 4500 veya 5400 gün yeterli olurken, tam emeklilik için bu sürenin çok daha üzerinde bir prim gününe ihtiyaç duyuluyor.
DİLEKÇEYLE BAŞVURU YAPMAK YETİYOR
Toplu prim iadesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yaş şartını da yerine getirdikleri takdirde SGK il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vererek başvuru yapabiliyor. Başvuru süreci oldukça basit. Talep dilekçesi dolduruluyor, ardından SGK yetkilileri prim ödemelerini inceleyerek iade edilecek tutarı hesaplıyor.
ÖDEMELER ANINDA BANKA HESABINA YATIRILIYOR
Değerlendirme sonucunda uygun görülen tutar, doğrudan başvuru sahibinin banka hesabına aktarılıyor. Bu sayede emeklilik hakkı bulunmayan ama prim ödemesi yapmış vatandaşlara, sistem dışına çıkarken ellerindeki birikimleri geri alma imkanı tanınıyor.