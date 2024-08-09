SGK'dan Milyonlarca Vatandaş İçin Kritik Uyarı: Bunu Yapan Parasını Kaybeder

SGK, bir duyuru yayımlayarak vatandaşlara uyarıda bulundu. SGK, vatandaşlara gönderilen SMS'lere dikkat çekerek, vatandaşların itibar etmemesi istendi. Vatandaşların, o tarz gelen mesajlara itibar etmesi durumunda maddi kayıp yaşayacağı gözler önüne serildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Borç Para
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SGK'dan Milyonlarca Vatandaş İçin Kritik Uyarı: Bunu Yapan Parasını Kaybeder - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), GSS prim borçlarına ilişkin "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" hakkında açıklama yapıldı.

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SGK'dan Milyonlarca Vatandaş İçin Kritik Uyarı: Bunu Yapan Parasını Kaybeder - Resim: 2

Açıklamada, son dönemde vatandaşlara, "Genel Sağlık Sigortası prim borcunun bulunduğu ve iletilen IBAN'a para yatırılarak, söz konusu borcun ödenebileceğine" dair SMS'ler iletildiğine ilişkin şikayetler geldiği belirtildi.

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SGK'dan Milyonlarca Vatandaş İçin Kritik Uyarı: Bunu Yapan Parasını Kaybeder - Resim: 3

GSS prim borcu bulunan vatandaşların söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebildiği aktarılan açıklamada, herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerektiği vurgulandı.

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SGK'dan Milyonlarca Vatandaş İçin Kritik Uyarı: Bunu Yapan Parasını Kaybeder - Resim: 4

SGK tarafından vatandaşlara ilgili kapsamlarda bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmediğinin altı çizildi.

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SGK'dan Milyonlarca Vatandaş İçin Kritik Uyarı: Bunu Yapan Parasını Kaybeder - Resim: 5

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir."

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