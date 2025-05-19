SGK'dan, İçişleri Bakanlığı'na Yazı Gitti: Artık O Kişilere de Maaş Bağlanacak! 81 İlde Düğmeye Basıldı
Yıllardır maaş alamayan binlerce kişi için yeşil ışık yandı. SGK'nın İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıyla birlikte artık o kişilere de maaş bağlanacak. Yeni uygulama 81 ilde devreye alındı.
Kaynak: Sabah
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıllardır çözüm bekleyen binlerce terör mağdurunu ilgilendiren önemli bir adım attı. Terör olaylarında zarar gören vatandaşlara maaş bağlanmasında yaşanan bürokratik engelleri aşmak için İçişleri Bakanlığı’na resmi yazı gönderildi. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, yeni uygulamayla birlikte Zarar Tespit Komisyonu kararı olmasa da, mahkeme kararı gibi resmi belgelerle maaş bağlanmasının önü açıldı.
YILLARDIR BEKLENEN DOSYALAR İÇİN UMUT KAPISI AÇILDI
Daha önce sadece valilikler bünyesindeki Zarar Tespit Komisyonlarının kararları doğrultusunda bağlanan aylıklar, artık alternatif belgelerle de sağlanabilecek. Mahkeme kararları, adli ya da idari makamlarca düzenlenen belgeler bu süreçte geçerli kabul edilecek. Bu değişiklik, yıllardır haklarına ulaşamayan binlerce kişi için yeni bir umut anlamına geliyor.
BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILACAK?
Maaş talebinde bulunmak isteyen mağdurlar ya da mirasçıları, başvurularını doğrudan SGK’ya yapabilecek. Ayrıca, ikamet ettikleri ilin ya da ilçenin mülki idare amirliklerine veya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne de dilekçe ile başvuru yapılabilecek. Olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün, olay tarihinden itibaren ise en geç bir yıl içinde müracaat edilmesi gerekiyor.
SGK'DAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YAZI GİTTİ
Geçici olarak uygulamaya alınan bu esneklik için kalıcı bir düzenleme de yolda. SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde, yeni yasal zeminin oluşturulması için çalışmalara başladı. Taslağın, TBMM'ye dönem bitmeden sunulması hedefleniyor.
AYLIK NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?
Engellilik derecesine göre bağlanacak aylık tutarları şöyle:
1. derece için: 9.619 TL
2. derece için: 7.695 TL
3. derece için: 5.771 TL
Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına da 9.619 TL tutarında ödeme yapılıyor. Bu ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.
NAKDİ TAZMİNATLAR DA ARTIRILDI
2025 yılı itibarıyla nakdi tazminat ödemeleri de güncellendi:
Hayatını kaybedenler için: 961.928 TL
Ağır malullük halinde: 1.923.856,40 TL
Bu tazminatlar için mahkeme kararına gerek duyulmuyor, ilgili komisyonların kararı yeterli oluyor.
856 BİN DOSYA HALA İŞLEME ALINMAYI BEKLİYOR
2019’dan bu yana 50 ilde faaliyet gösteren 57 Zarar Tespit Komisyonuna yaklaşık 100 bin başvuru yapıldı. Ancak sadece %57’si sonuçlandırılabildi. Geriye dönük 85 bine yakın başvuru hala işleme alınmayı bekliyor. SGK’nın bu yeni adımıyla birlikte, dava yükünün hafifletilmesi ve mağduriyetlerin hızlıca giderilmesi amaçlanıyor.