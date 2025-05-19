SGK'dan, İçişleri Bakanlığı'na Yazı Gitti: Artık O Kişilere de Maaş Bağlanacak! 81 İlde Düğmeye Basıldı

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

Maaş talebinde bulunmak isteyen mağdurlar ya da mirasçıları, başvurularını doğrudan SGK’ya yapabilecek. Ayrıca, ikamet ettikleri ilin ya da ilçenin mülki idare amirliklerine veya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne de dilekçe ile başvuru yapılabilecek. Olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün, olay tarihinden itibaren ise en geç bir yıl içinde müracaat edilmesi gerekiyor.