SGK’dan EYT'lilere 'son dakika' uyarısı!

EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar dilekçelerini vermek ve emeklilik işlemlerini halletmek için SGK binasının yolunu tutular. Yetkililer ise kuyruk oluşturan vatandaşların bazılarının 'Emekli olur' yazısı için sıra beklediğini ifade ederek uyarıda bulundu.