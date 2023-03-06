SGK’dan EYT'lilere 'son dakika' uyarısı!
Son dakika haberi... Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), kanunun çıkmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşturma devam ederken, SGK yetkilileri ise vatandaşları 'emekli olur' yazısı için uyardı.
EYT, TBMM'de yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararın yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarındaki kuyruk devam ediyor.
EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar dilekçelerini vermek ve emeklilik işlemlerini halletmek için SGK binasının yolunu tutular. Yetkililer ise kuyruk oluşturan vatandaşların bazılarının 'Emekli olur' yazısı için sıra beklediğini ifade ederek uyarıda bulundu.
SGK'DAN EMEKLİLERE UYARI
Yetkiler başvuru için gelen vatandaşlara kapıda bilgilendirici broşür dağıtıyor.
Emekli olacak vatandaşlara verilen bilgilendirmede şu ifadeler yer alıyor: