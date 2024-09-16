SGK'dan Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Faizsiz Kredi Fırsatı: Detaylar Netleşti

Faizsiz konut kredisi imkanı, görevleri sırasında malul duruma düşen ya da hayatını kaybeden kişilerin ailelerine de sunuluyor. Kredi, malullerin ve ailelerinin ev sahibi olmalarını desteklemek amacıyla veriliyor. Başvurular, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla yapılıyor.

Faizsiz konut kredisi başvurularında, öncelik sıralaması oldukça net bir şekilde belirlenmiştir. Öncelikle bu haktan malulün kendisi yararlanabilir. Ancak malulün hayatını kaybetmesi durumunda, kredi hakkı dul eşine, çocuklarına ve son olarak da ana-babasına devredilir. Bu kredi, yalnızca bir ev sahibi olma amacıyla kullanılabilir ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından sunulan konutlarla sınırlıdır.

KİMLER FAİZSİZ KONUT KREDİSİ ALABİLİR?

Faizsiz konut kredisi hakkı, çeşitli kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince harp veya vazife malulü sayılanlar bu haktan yararlanabilirler. Aynı zamanda, malullük aylığı almakta iken hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri de bu krediye başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca, 15 Temmuz gazileri de faizsiz konut kredisi kullanma hakkına sahiptir.