SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor?

"SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır."