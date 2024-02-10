SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'SGK’da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı' iddiaları üzerine açıklama yayımladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Son Güncelleme:
SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor? - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaş 2023 yılı itibarıyla emekli edilirken, düzenleme kapsamında staj ve çıraklık mağdurları dahil edilmemişti.

1 8
SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor? - Resim: 2

Bu kapsamda staj girişleri, SGK mevzuatı gereği "işe başlangıç tarihi" olarak kabul edilmezken, mağdur olduğunu belirten stajyerler, EYT düzenlemesinin kapsamının genişletmesini bekliyor.

2 8
SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor? - Resim: 3

AKP'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden önce, tüm taleplere rağmen stajyerler için herhangi bir adım atmayan hükümet, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu aracılığıyla "Seçim sonrası staj mağdurlarının durumu incelenecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

3 8
SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor? - Resim: 4

STAJYER VE ÇIRAKLARA EYT İDDİASI

Yaşanan gelişmeler sonrası bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler yayımlandı.

4 8
SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor? - Resim: 5

Bu haberler sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı' başlıklı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

5 8
SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor? - Resim: 6

Konuya ilişkin SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

6 8
SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor? - Resim: 7

"SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır."

7 8
SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor? - Resim: 8

STAJYER VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI EYT DÜZENLEMESİNE NASIL DAHİL OLUR?

Öte yandan halihazırda yürürlükte olan düzenlemeye göre, stajyerlerin çalışma faaliyeti "kısa süreli çalışma" olarak tanımlanırken, 8 Eylül 1999 tarihinden önce staj girişi bulunan vatandaşların EYT düzenlemesine dahil edilmesi için, Meclis'te yapılacak düzenleme ile stajyerlik faaliyetinin "uzun süreli çalışma kolu" olarak düzenlenmesi gerekiyor.

8 8