SGK'dan açıklama: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT mi geliyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'SGK’da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı' iddiaları üzerine açıklama yayımladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaş 2023 yılı itibarıyla emekli edilirken, düzenleme kapsamında staj ve çıraklık mağdurları dahil edilmemişti.
Bu kapsamda staj girişleri, SGK mevzuatı gereği "işe başlangıç tarihi" olarak kabul edilmezken, mağdur olduğunu belirten stajyerler, EYT düzenlemesinin kapsamının genişletmesini bekliyor.
AKP'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden önce, tüm taleplere rağmen stajyerler için herhangi bir adım atmayan hükümet, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu aracılığıyla "Seçim sonrası staj mağdurlarının durumu incelenecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
STAJYER VE ÇIRAKLARA EYT İDDİASI
Yaşanan gelişmeler sonrası bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler yayımlandı.
Bu haberler sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı' başlıklı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Konuya ilişkin SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır."
STAJYER VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI EYT DÜZENLEMESİNE NASIL DAHİL OLUR?
Öte yandan halihazırda yürürlükte olan düzenlemeye göre, stajyerlerin çalışma faaliyeti "kısa süreli çalışma" olarak tanımlanırken, 8 Eylül 1999 tarihinden önce staj girişi bulunan vatandaşların EYT düzenlemesine dahil edilmesi için, Meclis'te yapılacak düzenleme ile stajyerlik faaliyetinin "uzun süreli çalışma kolu" olarak düzenlenmesi gerekiyor.