SGK Yeni Listeyi Duyurdu: Bu Hastalığa Sahip Olanlara Erken Emeklilik Yolu Açık!

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Malulen emeklilik, bir hastalığın iş gücünde yüzde 60 ve üzeri bir kayba neden olması durumunda geçerli sayılıyor. Ancak, her hastalık malulen emekliliğe uygun görülmez. Kişinin sağlık sorununun iş yapma kapasitesinde ciddi bir kayıp yaratması ve bunu sağlık raporlarıyla belgeleyebilmesi gerekiyor. Ayrıca, malulen emeklilik başvurusunda bulunabilmek için kişinin en az 10 yıl sigortalı olması ve toplamda 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması şartı aranıyor.

Özellikle iş gücü kaybı yaşayan ve sağlık durumu çalışmaya engel olan bireyler için SGK'nın sunduğu bu haklar, büyük bir avantaj sağlıyor. Sosyal güvenlik mevzuatındaki bu düzenlemeler, bireylerin sağlık sorunlarıyla mücadele ederken ekonomik olarak da güvence altında olmalarını amaçlıyor.