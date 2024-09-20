SGK Yeni Listeyi Duyurdu: Bu Hastalığa Sahip Olanlara Erken Emeklilik Yolu Açık!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları güncelledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kanser, Parkinson, epilepsi gibi ciddi hastalıkları olan vatandaşlar, belirli koşulları sağladıkları takdirde erken emeklilik hakkına kavuşabilecek. İşte SGK'nın malulen emeklilik kapsamına aldığı hastalıklar ve başvuru detayları...
Sosyal güvenlik mevzuatına göre, sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan vatandaşlar, yaşadıkları ciddi sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybettiklerinde malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu hak, genellikle iki temel kategoride inceleniyor: malulen emeklilik ve engelli emekliliği.
Sağlık problemleri nedeniyle iş hayatına devam etmekte zorlanan vatandaşlar için SGK, belirli düzenlemelerle erken emeklilik imkanı sunuyor. Böylelikle çalışamayacak duruma gelen kişiler, prim şartlarını yerine getirdiklerinde emeklilikten faydalanabiliyorlar.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU
Malulen emeklilik, bir hastalığın iş gücünde yüzde 60 ve üzeri bir kayba neden olması durumunda geçerli sayılıyor. Ancak, her hastalık malulen emekliliğe uygun görülmez. Kişinin sağlık sorununun iş yapma kapasitesinde ciddi bir kayıp yaratması ve bunu sağlık raporlarıyla belgeleyebilmesi gerekiyor. Ayrıca, malulen emeklilik başvurusunda bulunabilmek için kişinin en az 10 yıl sigortalı olması ve toplamda 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması şartı aranıyor.
Özellikle iş gücü kaybı yaşayan ve sağlık durumu çalışmaya engel olan bireyler için SGK'nın sunduğu bu haklar, büyük bir avantaj sağlıyor. Sosyal güvenlik mevzuatındaki bu düzenlemeler, bireylerin sağlık sorunlarıyla mücadele ederken ekonomik olarak da güvence altında olmalarını amaçlıyor.
SGK HANGİ HASTALIKLARI EMEKLİLİK KAPSAMINA ALDI?
SGK'nın malulen emeklilik için uygun gördüğü hastalıklar arasında kanser, Parkinson, epilepsi, MS (Multipl Skleroz), organ yetmezlikleri ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıklar bulunuyor. Bu hastalıklara sahip bireyler, sağlık raporları ve gerekli belgelerle SGK’ya başvuruda bulunarak emeklilik sürecini başlatabiliyor.
İşte SGK'nın erken emeklilik kapsamına aldığı hastalıkların listesi:
Kanser
Epilepsi
Parkinson Hastalığı
Beyin Tümörleri
Behçet Hastalığı
Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)
Bipolar Bozukluk
Multipl Skleroz (MS)
Serebral Palsi
Felç
Uzuv Kayıpları
Demans
Görme Kaybı
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka Geriliği
Şizofreni