SGK Yeni Listeyi Duyurdu: Bu Hastalığa Sahip Olanlara Erken Emeklilik Yolu Açık!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları güncelledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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SGK Yeni Listeyi Duyurdu: Bu Hastalığa Sahip Olanlara Erken Emeklilik Yolu Açık! - Resim: 1

Kanser, Parkinson, epilepsi gibi ciddi hastalıkları olan vatandaşlar, belirli koşulları sağladıkları takdirde erken emeklilik hakkına kavuşabilecek. İşte SGK'nın malulen emeklilik kapsamına aldığı hastalıklar ve başvuru detayları...

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan vatandaşlar, yaşadıkları ciddi sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybettiklerinde malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu hak, genellikle iki temel kategoride inceleniyor: malulen emeklilik ve engelli emekliliği.

Sağlık problemleri nedeniyle iş hayatına devam etmekte zorlanan vatandaşlar için SGK, belirli düzenlemelerle erken emeklilik imkanı sunuyor. Böylelikle çalışamayacak duruma gelen kişiler, prim şartlarını yerine getirdiklerinde emeklilikten faydalanabiliyorlar.

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SGK Yeni Listeyi Duyurdu: Bu Hastalığa Sahip Olanlara Erken Emeklilik Yolu Açık! - Resim: 2

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Malulen emeklilik, bir hastalığın iş gücünde yüzde 60 ve üzeri bir kayba neden olması durumunda geçerli sayılıyor. Ancak, her hastalık malulen emekliliğe uygun görülmez. Kişinin sağlık sorununun iş yapma kapasitesinde ciddi bir kayıp yaratması ve bunu sağlık raporlarıyla belgeleyebilmesi gerekiyor. Ayrıca, malulen emeklilik başvurusunda bulunabilmek için kişinin en az 10 yıl sigortalı olması ve toplamda 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması şartı aranıyor.

Özellikle iş gücü kaybı yaşayan ve sağlık durumu çalışmaya engel olan bireyler için SGK'nın sunduğu bu haklar, büyük bir avantaj sağlıyor. Sosyal güvenlik mevzuatındaki bu düzenlemeler, bireylerin sağlık sorunlarıyla mücadele ederken ekonomik olarak da güvence altında olmalarını amaçlıyor.

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SGK Yeni Listeyi Duyurdu: Bu Hastalığa Sahip Olanlara Erken Emeklilik Yolu Açık! - Resim: 3

SGK HANGİ HASTALIKLARI EMEKLİLİK KAPSAMINA ALDI?

SGK'nın malulen emeklilik için uygun gördüğü hastalıklar arasında kanser, Parkinson, epilepsi, MS (Multipl Skleroz), organ yetmezlikleri ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıklar bulunuyor. Bu hastalıklara sahip bireyler, sağlık raporları ve gerekli belgelerle SGK’ya başvuruda bulunarak emeklilik sürecini başlatabiliyor.

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SGK Yeni Listeyi Duyurdu: Bu Hastalığa Sahip Olanlara Erken Emeklilik Yolu Açık! - Resim: 4

İşte SGK'nın erken emeklilik kapsamına aldığı hastalıkların listesi:

Kanser

Epilepsi

Parkinson Hastalığı

Beyin Tümörleri

Behçet Hastalığı

Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)

Bipolar Bozukluk

Multipl Skleroz (MS)

Serebral Palsi

Felç

Uzuv Kayıpları

Demans

Görme Kaybı

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka Geriliği

Şizofreni

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