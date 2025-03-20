SGK Yasakladı: Eczanelerde Yeni Dönem! Artık Bu İşlemler Yapılamayacak
SGK, eczanelerde uygulanacak yeni değişik için düğmeye bastı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na dayandırılan bu düzenleme ile eczacılar artık hastaların geçmiş ilaç bilgilerine erişemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eczanelerde yeni dönem için düğmeye bastı. Daha önce eczacılar, hastaların bir yıl içinde kullandıkları ilaçları, raporlarını ve muayene bilgilerini görebiliyor ve hastalara bu bilgilerle kolaylık sağlayabiliyordu. Ancak yeni uygulamayla bu erişim kaldırıldı. Yeni düzenleme, özellikle yaşlı ve kronik hastalar açısından zorluklara yol açabileceği gerekçesiyle tartışma yarattı.
ARTIK BU İŞLEMLER YAPILMAYACAK
Düzenlemenin hastalar için büyük bir mağduriyet oluşturduğunu belirten eczacılar, daha önce hastaların ilaç kullanım sürelerini takip ederek doktorlarına reçete yazdırmalarını kolaylaştırdıklarını ifade etti. Ancak yeni sistemle birlikte bu sürecin daha karmaşık hale geleceğini savundular.
Eczacılar, bu kararın hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini belirterek SGK’nın düzenlemeyi gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Özellikle kronik hastalar ve yaşlıların bu değişiklik nedeniyle mağduriyet yaşayabileceği vurgulandı.