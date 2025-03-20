SGK Yasakladı: Eczanelerde Yeni Dönem! Artık Bu İşlemler Yapılamayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eczanelerde yeni dönem için düğmeye bastı. Daha önce eczacılar, hastaların bir yıl içinde kullandıkları ilaçları, raporlarını ve muayene bilgilerini görebiliyor ve hastalara bu bilgilerle kolaylık sağlayabiliyordu. Ancak yeni uygulamayla bu erişim kaldırıldı. Yeni düzenleme, özellikle yaşlı ve kronik hastalar açısından zorluklara yol açabileceği gerekçesiyle tartışma yarattı.