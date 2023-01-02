SGK ve vergi borcu olanları ilgilendiriyor: Önümüzdeki üç aya dikkat, 'af geliyor'
Türkiye seçim yılına girerken vatandaşlar, "2023’te vergi affı çıkar mı?", "Ne zaman, kapsamı ne olur?" gibi soruları araştırmaya başladı.
Yeni yılla birlikte haziranda seçime gidecek Türkiye'de vergi affının gündeme alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
2022’de varlık barışı da dahil, icra borçlarına gelen aflar sonrasında hükümetin yeni bir vergi ve SGK borcu yapılandırması için hazırlık içinde olduğu ileri sürüldü.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma (halk deyimi ile vergi affı) geliyor" ifadesini kullandı.
NİSAN AYINDAN SONRA ÇIKMA İHTİMALİ ZAYIF
En son kapsamlı vergi affı 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı.