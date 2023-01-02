SGK ve vergi borcu olanları ilgilendiriyor: Önümüzdeki üç aya dikkat, 'af geliyor'

Türkiye seçim yılına girerken vatandaşlar, "2023’te vergi affı çıkar mı?", "Ne zaman, kapsamı ne olur?" gibi soruları araştırmaya başladı.

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SGK ve vergi borcu olanları ilgilendiriyor: Önümüzdeki üç aya dikkat, 'af geliyor' - Resim: 1

Yeni yılla birlikte haziranda seçime gidecek Türkiye'de vergi affının gündeme alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

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SGK ve vergi borcu olanları ilgilendiriyor: Önümüzdeki üç aya dikkat, 'af geliyor' - Resim: 2

2022’de varlık barışı da dahil, icra borçlarına gelen aflar sonrasında hükümetin yeni bir vergi ve SGK borcu yapılandırması için hazırlık içinde olduğu ileri sürüldü.

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SGK ve vergi borcu olanları ilgilendiriyor: Önümüzdeki üç aya dikkat, 'af geliyor' - Resim: 3

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun  kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma (halk deyimi ile vergi affı) geliyor" ifadesini kullandı.

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SGK ve vergi borcu olanları ilgilendiriyor: Önümüzdeki üç aya dikkat, 'af geliyor' - Resim: 4

NİSAN AYINDAN SONRA ÇIKMA İHTİMALİ ZAYIF

En son kapsamlı vergi affı 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı. 

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