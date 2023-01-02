SGK ve vergi borcu olanları ilgilendiriyor: Önümüzdeki üç aya dikkat, 'af geliyor'

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma (halk deyimi ile vergi affı) geliyor" ifadesini kullandı.