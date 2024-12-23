SGK ve Bağkur Emeklileri Yandı: Tarih Verildi! Maaşları Kesilecek

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, AKP tarafın­dan TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle emeklilik konusunda çok önemli bir değişiklik yapı­lacağını açıkladı. Erdursun, "Hü­kümet engelli emekliliğini o kadar zor bir hale getirecek ki, engelli emekliliğini iptal edecek" diyerek kritik tarihi verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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SGK ve Bağkur Emeklileri Yandı: Tarih Verildi! Maaşları Kesilecek - Resim: 1

2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasındaki maaş farkı, emeklilik planları yapan vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki bu kaybın önlenmesi için önemli tarihleri açıkladı. Erdursun ayrıca, TBMM’ye AKP tarafın­dan sunulan kanun teklifinde, vergi indirimli yani engel­li emekliliği konusunda çok önemli bir değişiklik yapı­lacağını açıkladı.

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SGK ve Bağkur Emeklileri Yandı: Tarih Verildi! Maaşları Kesilecek - Resim: 2

KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Erdursun, kamu çalışanlarının 14 Ocak 2025'e kadar başvuru yapmaları halinde 2024 yılı emeklilerinin sayılabileceğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli olacakların ise 31 Aralık 2024'e kadar dilekçelerini teslim etmeleri gerekiyor. 1 Ekim 2008'den önce memur olanlar için ise güncelleme katsayı­ları nedeniyle herhangi bir maaş kaybının yaşanmayacağı ifade edildi.

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SGK ve Bağkur Emeklileri Yandı: Tarih Verildi! Maaşları Kesilecek - Resim: 3

EMEKLİLİKLERİ İPTAL EDİLECEK

Engelli emeklilik konusunda da kritik açıklamalarda bulunan Erdursun, bu sistemin zorlaştırılacağını belirtti. 25 Kasım 2024'te TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle engelli emeklilikte önemli değişikliklerin yapılmasının planlandığını söyleyen Erdursun, "TBMM’ye Ak Parti tarafın­dan 25 Kasım 2024 tarihinde sunulan kanun teklifinde, vergi indirimli yani engel­li emekliliği konusunda çok önemli bir değişiklik yapı­lacak. Tabiri yerinde ise hü­kümet engelli emekliliğini o kadar zor bir hale getirecek ki, engelli emekliliğini iptal edecekler diyebiliriz" dedi.

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SGK ve Bağkur Emeklileri Yandı: Tarih Verildi! Maaşları Kesilecek - Resim: 4

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce başvurunun önemine değinen Erdursun, vergi indirimli emekli olunmasının bir şans olduğunu ve bu haktan yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtti.

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