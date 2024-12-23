SGK ve Bağkur Emeklileri Yandı: Tarih Verildi! Maaşları Kesilecek
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, AKP tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle emeklilik konusunda çok önemli bir değişiklik yapılacağını açıkladı. Erdursun, "Hükümet engelli emekliliğini o kadar zor bir hale getirecek ki, engelli emekliliğini iptal edecek" diyerek kritik tarihi verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasındaki maaş farkı, emeklilik planları yapan vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki bu kaybın önlenmesi için önemli tarihleri açıkladı. Erdursun ayrıca, TBMM’ye AKP tarafından sunulan kanun teklifinde, vergi indirimli yani engelli emekliliği konusunda çok önemli bir değişiklik yapılacağını açıkladı.
KRİTİK TARİH BELLİ OLDU
Erdursun, kamu çalışanlarının 14 Ocak 2025'e kadar başvuru yapmaları halinde 2024 yılı emeklilerinin sayılabileceğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli olacakların ise 31 Aralık 2024'e kadar dilekçelerini teslim etmeleri gerekiyor. 1 Ekim 2008'den önce memur olanlar için ise güncelleme katsayıları nedeniyle herhangi bir maaş kaybının yaşanmayacağı ifade edildi.
EMEKLİLİKLERİ İPTAL EDİLECEK
Engelli emeklilik konusunda da kritik açıklamalarda bulunan Erdursun, bu sistemin zorlaştırılacağını belirtti. 25 Kasım 2024'te TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle engelli emeklilikte önemli değişikliklerin yapılmasının planlandığını söyleyen Erdursun, "TBMM’ye Ak Parti tarafından 25 Kasım 2024 tarihinde sunulan kanun teklifinde, vergi indirimli yani engelli emekliliği konusunda çok önemli bir değişiklik yapılacak. Tabiri yerinde ise hükümet engelli emekliliğini o kadar zor bir hale getirecek ki, engelli emekliliğini iptal edecekler diyebiliriz" dedi.
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce başvurunun önemine değinen Erdursun, vergi indirimli emekli olunmasının bir şans olduğunu ve bu haktan yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtti.