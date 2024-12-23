SGK ve Bağkur Emeklileri Yandı: Tarih Verildi! Maaşları Kesilecek

EMEKLİLİKLERİ İPTAL EDİLECEK

Engelli emeklilik konusunda da kritik açıklamalarda bulunan Erdursun, bu sistemin zorlaştırılacağını belirtti. 25 Kasım 2024'te TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle engelli emeklilikte önemli değişikliklerin yapılmasının planlandığını söyleyen Erdursun, "TBMM’ye Ak Parti tarafın­dan 25 Kasım 2024 tarihinde sunulan kanun teklifinde, vergi indirimli yani engel­li emekliliği konusunda çok önemli bir değişiklik yapı­lacak. Tabiri yerinde ise hü­kümet engelli emekliliğini o kadar zor bir hale getirecek ki, engelli emekliliğini iptal edecekler diyebiliriz" dedi.