SGK uzmanı, yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çekti ve yaşanacak tehlikeyi açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çeken Erdursun, yaşanacak tehlikeyi açıkladı.

Emekli Emekli maaşı Enflasyon Özgür Erdursun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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SGK uzmanı, yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çekti ve yaşanacak tehlikeyi açıkladı - Resim: 1

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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SGK uzmanı, yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çekti ve yaşanacak tehlikeyi açıkladı - Resim: 2

Böylece, emekliye zam oranı yüzde 19,77 enflasyon farkı ve yüzde 5,23 refah payıyla yüzde 25 olarak gerçekleşti.

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SGK uzmanı, yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çekti ve yaşanacak tehlikeyi açıkladı - Resim: 3

ZAMLI MAAŞLAR EMEKLİ KÖK AYLIĞINA UYGULANACAK

Ancak, yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak.

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SGK uzmanı, yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çekti ve yaşanacak tehlikeyi açıkladı - Resim: 4

Örneğin, kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.

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