SGK uzmanı, yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çekti ve yaşanacak tehlikeyi açıkladı

Örneğin, kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.