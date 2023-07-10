SGK uzmanı, yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çekti ve yaşanacak tehlikeyi açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çeken Erdursun, yaşanacak tehlikeyi açıkladı.
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Böylece, emekliye zam oranı yüzde 19,77 enflasyon farkı ve yüzde 5,23 refah payıyla yüzde 25 olarak gerçekleşti.
ZAMLI MAAŞLAR EMEKLİ KÖK AYLIĞINA UYGULANACAK
Ancak, yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak.
Örneğin, kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.