SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek!

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdursun, "100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek" dedi.

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SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek! - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Melda Yücel Kocaalp'ın YouTube kanalında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek! - Resim: 2

Erdursun, "Eğer EYT Aralık ayında çıksaydı yüzde 30 oranında zam alacaktı. Ancak EYT’lilerin emeklilikleri ocak sonrasına kaldığı için EYT’liler ortalama yüzde 16 zam aldılar. Normal emekliler ise yüzde 30 aldılar" dedi.

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SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek! - Resim: 3

"1,5 MİLYON EYT'Lİ MÜRACATTA BULUNDU"

"Yaklaşık 4,5 milyon EYT’li vardı bu 4,5 milyon EYT’linin yaklaşık olarak 1,5 milyonu emeklilik için müracatta bulundu" diyen Erdursun, "Henüz 3 milyon daha EYT’li var. 3 milyon EYT’li de yıllar itibariyle önümüzdeki gün önümüzdeki ay önümüzdeki yıllar itibariyle prim günlerini tamamladıkları zaman emekli için müracaatta bulunacaklar" ifadelerini kullandı.

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SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek! - Resim: 4

"NORMAL EMEKLİLİKTEN BİR FARKI YOKTUR"

Erdursun, "Emekli olmuş olan yani emeklilik için müracaatta bulunmuş ve prim gün sayısını tamamlamış emekliliğinde herhangi bir sorun olmayan kişiler Mart ayında müracaatta bulundularsa 1 Nisan'dan itibaren emekli olarak kabul edilecekler. Bu kişilerin de normal emeklilerden bir farkı yoktur" dedi.

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