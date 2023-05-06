SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek!

"1,5 MİLYON EYT'Lİ MÜRACATTA BULUNDU"

"Yaklaşık 4,5 milyon EYT’li vardı bu 4,5 milyon EYT’linin yaklaşık olarak 1,5 milyonu emeklilik için müracatta bulundu" diyen Erdursun, "Henüz 3 milyon daha EYT’li var. 3 milyon EYT’li de yıllar itibariyle önümüzdeki gün önümüzdeki ay önümüzdeki yıllar itibariyle prim günlerini tamamladıkları zaman emekli için müracaatta bulunacaklar" ifadelerini kullandı.