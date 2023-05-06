SGK Uzmanı uyardı: 100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek!
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdursun, "100 bin EYT'linin başvurusu kabul edilmeyecek" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Melda Yücel Kocaalp'ın YouTube kanalında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdursun, "Eğer EYT Aralık ayında çıksaydı yüzde 30 oranında zam alacaktı. Ancak EYT’lilerin emeklilikleri ocak sonrasına kaldığı için EYT’liler ortalama yüzde 16 zam aldılar. Normal emekliler ise yüzde 30 aldılar" dedi.
"1,5 MİLYON EYT'Lİ MÜRACATTA BULUNDU"
"Yaklaşık 4,5 milyon EYT’li vardı bu 4,5 milyon EYT’linin yaklaşık olarak 1,5 milyonu emeklilik için müracatta bulundu" diyen Erdursun, "Henüz 3 milyon daha EYT’li var. 3 milyon EYT’li de yıllar itibariyle önümüzdeki gün önümüzdeki ay önümüzdeki yıllar itibariyle prim günlerini tamamladıkları zaman emekli için müracaatta bulunacaklar" ifadelerini kullandı.
"NORMAL EMEKLİLİKTEN BİR FARKI YOKTUR"
Erdursun, "Emekli olmuş olan yani emeklilik için müracaatta bulunmuş ve prim gün sayısını tamamlamış emekliliğinde herhangi bir sorun olmayan kişiler Mart ayında müracaatta bulundularsa 1 Nisan'dan itibaren emekli olarak kabul edilecekler. Bu kişilerin de normal emeklilerden bir farkı yoktur" dedi.