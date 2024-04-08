SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılması sonrası çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesapladı. Erdursun, "Bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır" dedi.
Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normal şartlarda bayramın bir gün öncesi olan 9 Nisan Salı günü yarım gün oluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izni olacağını duyurdu.
Bu karar ile birlikte kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan’da idari izinli olacak. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar gününe denk geldiğinden hafta sonu da bayram tatiline eklenecek.
Hafta sonu izni, idari izin ve bayram ile birlikte Ramazan Bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. İdari izin memurları kapsadığından özel sektör çalışanları için bayram tatili 9 Nisan Salı günü yarım gün olacak şeklinde başlayacak.
BAYRAMDA ÇALIŞANLAR NE KADAR MESAİ ÜCRETİ ALACAK?
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından bayramda çalışanların mesai ücretlerini hesaplayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan bayramı 3.5 gündür. Ramazan bayramı 3.5 gün ayrıca 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır."
BAYRAMDA ÇALIŞAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI NE KADAR MESAİ ÜCRETİ ALACAK?
Paylaşımının devamında özel sektör çalışanlarının mesai ücretini hesaplayan Erdursun, şöyle devam etti:
"- Salı günü arife yarım gün, çarşamba, perşembe, cuma bayram tam gün bayram tatili olacak,
- Yani bayram tatili özel sektör çalışanları için 3.5 gündür,
- Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir.
- Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.
- Net 30.000 TL ücretle çalışan bir kişi ilave 3.500 TL alacak.
- Bayram çalışmalarında mesai hesabı, normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanır."