SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılması sonrası çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesapladı. Erdursun, "Bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır" dedi.

Ramazan Bayramı Mesai Özgür Erdursun
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SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? - Resim: 1

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normal şartlarda bayramın bir gün öncesi olan 9 Nisan Salı günü yarım gün oluyor.

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SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izni olacağını duyurdu.

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SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? - Resim: 3

Bu karar ile birlikte kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan’da idari izinli olacak. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar gününe denk geldiğinden hafta sonu da bayram tatiline eklenecek.

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SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? - Resim: 4

Hafta sonu izni, idari izin ve bayram ile birlikte Ramazan Bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. İdari izin memurları kapsadığından özel sektör çalışanları için bayram tatili 9 Nisan Salı günü yarım gün olacak şeklinde başlayacak.

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SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? - Resim: 5

BAYRAMDA ÇALIŞANLAR NE KADAR MESAİ ÜCRETİ ALACAK?

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından bayramda çalışanların mesai ücretlerini hesaplayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

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SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? - Resim: 6

"Ramazan bayramı 3.5 gündür. Ramazan bayramı 3.5 gün ayrıca 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır."

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SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? - Resim: 7

BAYRAMDA ÇALIŞAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI NE KADAR MESAİ ÜCRETİ ALACAK?

Paylaşımının devamında özel sektör çalışanlarının mesai ücretini hesaplayan Erdursun, şöyle devam etti:

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SGK uzmanı tek tek hesapladı: Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? - Resim: 8

"- Salı günü arife yarım gün, çarşamba, perşembe, cuma bayram tam gün bayram tatili olacak,

- Yani bayram tatili özel sektör çalışanları için 3.5 gündür,

- Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir.

- Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.

- Net 30.000 TL ücretle çalışan bir kişi ilave 3.500 TL alacak.

- Bayram çalışmalarında mesai hesabı, normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanır."

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