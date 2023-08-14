SGK uzmanı tek tek açıkladı: EYT'li olup emekli olamayanlar dikkat!
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası emekli olmak isteyenlere ilişkin dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı. Dokuz maddede yapılması gerekenleri sıralayan Erdursun; SSK, Bağ-Kur tartışmasına son noktayı koydu.
TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği Emeklilik Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi iktidar ve muhalefetin 395 oyuyla kabul edilerek yasalaştı.
Yapılan düzenlemeye göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalı süresini tamamlamış olan emekli olabilecek.
Bunun yanında vatandaşların işe başlama tarihine bağlı olarak 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını sağlamış olmaları gerekiyor.
Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası şartları yerine getirenler süre sınırı olmaksızın SGK ve e-Devlet’ten başvuru yapabilecek.