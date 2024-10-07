SGK Uzmanı Son Noktayı Koydu: Yüzde 50'ye Yakın Zam Gelecek!
Yıl sonuna yaklaşırken, asgari ücretlilerin gözü ocak ayındaki zamda. Temmuz, ağustos ve eylül ayları enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, asgari ücretin ne kadar artacağına dair ipuçları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Kaynak: Milliyet
Orta Vadeli Program (OVP) toplantısında yıl sonu enflasyon tahmininin %41.5 olarak revize edilmesi, asgari ücretlilerin merakını artırmış durumda. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu konuda öngörülerde bulunarak asgari ücretlilerin nasıl bir artış bekleyebileceğine dair bilgiler paylaştı.
Temmuz ayında ara zam almayan asgari ücretliler, gözlerini ocak ayındaki zam dönemine çevirmişken, her ay açıklanan enflasyon verileri ile birlikte, enflasyon farkının da netleşmesi bekleniyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, 15 üyeden oluşacak. Bu komisyonun 5 üyesi işçi sendikalarından, 5 üyesi işveren sendikalarından ve 5 üyesi de Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Komisyon toplanmadan önce, uzmanların tahminleri asgari ücretlilerin aklındaki sorulara yanıt aramasına yardımcı oluyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, OVP'de güncellenen enflasyon tahminlerine dikkat çekerek, asgari ücretteki artışa dair öngörülerini paylaştı. Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan OVP'de fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefinin olduğunu ifade etti.
Ücret-fiyat sarmalının önlenmesi için asgari ücret artışında dezenflasyon sürecinin kurallı bir şekilde ilerleneceği söyleyen Yılmaz, "Para politikasındaki kararlı duruşla birlikte yurt içi talepte dengelenme, döviz kurunda istikrarlı iyileşmenin devamıyla aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün yılın geri kalanında süreceği ve TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda yüzde 41,5 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir" diye konuştu.
BU ORANIN ALTINA DÜŞMEZ
Yılmaz, OVP'de revize edilen yüzde 41.5 enflasyon oranının altında asgari ücretliye bir zam gelmeyeceğini söyledi. Refah payının gelip gelmeyeceği hakkında da açıklamada da bulunan SGK uzmanı, "Burada ücret belirleme esaslarına baktığımızda ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları göz önünde bulundurulur. Önceki asgari ücret tespitlerine baktığımızda enflasyonun üzerinde refah payı olarak eklenti yapıldığını gözlemlemekteyiz" dedi.
Asgari ücret için 2025 yılında 2 kez mi yoksa 1 kez mi belirleneceği tartışmalarının önemli olduğunu belirten Yılmaz, OVP için yıl sonu enflasyonunun yüzde 17.5 hedefi belirlendiğini açıkladı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NET RAKAM VERDİ
2025 Ocak'ta yapılması beklenen asgari ücret zammı için Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Bu veriler ışığında asgari ücrete %45 ile %50 civarında bir fark geleceği kanaatindeyim. Parasal olarak ifade edecek olursak asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz.