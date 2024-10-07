SGK Uzmanı Son Noktayı Koydu: Yüzde 50'ye Yakın Zam Gelecek!

Orta Vadeli Program (OVP) toplantısında yıl sonu enflasyon tahmininin %41.5 olarak revize edilmesi, asgari ücretlilerin merakını artırmış durumda. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu konuda öngörülerde bulunarak asgari ücretlilerin nasıl bir artış bekleyebileceğine dair bilgiler paylaştı.

Temmuz ayında ara zam almayan asgari ücretliler, gözlerini ocak ayındaki zam dönemine çevirmişken, her ay açıklanan enflasyon verileri ile birlikte, enflasyon farkının da netleşmesi bekleniyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, 15 üyeden oluşacak. Bu komisyonun 5 üyesi işçi sendikalarından, 5 üyesi işveren sendikalarından ve 5 üyesi de Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Komisyon toplanmadan önce, uzmanların tahminleri asgari ücretlilerin aklındaki sorulara yanıt aramasına yardımcı oluyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, OVP'de güncellenen enflasyon tahminlerine dikkat çekerek, asgari ücretteki artışa dair öngörülerini paylaştı. Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan OVP'de fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefinin olduğunu ifade etti.

Ücret-fiyat sarmalının önlenmesi için asgari ücret artışında dezenflasyon sürecinin kurallı bir şekilde ilerleneceği söyleyen Yılmaz, "Para politikasındaki kararlı duruşla birlikte yurt içi talepte dengelenme, döviz kurunda istikrarlı iyileşmenin devamıyla aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün yılın geri kalanında süreceği ve TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda yüzde 41,5 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir" diye konuştu.