SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan milyonları ilgilendiren uyarı: 'Ben biliyorum'

“Prim gün sayısını da tamamlamaları gerekiyor. Bir çalışma olur mu, olur! Bir sonraki genel seçimde olabilir. Seçim zamanında mı olur, erken mi olur bilemeyiz. Ancak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha çok gündem olur. Hükümetin bu konuda şu anda ben bir çalışma yapmadığını biliyorum.”