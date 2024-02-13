SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan milyonları ilgilendiren uyarı: 'Ben biliyorum'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 1999 sonrası işe giren milyonlar için dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayan milyonlarca kişi emekli oldu ya da yaş şartı olmadan prim gününü doldurmayı bekliyor.
Ancak 9 Eylül 1999'dan sonra yani bir gün sonra çalışmaya başlayan ile aralarında 17 yıla yakın bir fark oluştu. EYT ile emekli olanlar 43 yaşında emekli olurken, 9 Eylül 1999'da çalışmaya başlayanlar 60 yaşında emekli olacak.
BAKAN IŞIKHAN’DAN BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin, “Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız.
Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur.
Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ- Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz.
Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaademizi de inşallah yerine getireceğiz” diyerek yaptığı açıklamasından sonra gözler bir kez daha kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi.
ÖZGÜR ERDURSUN KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN GELİŞMEYİ PAYLAŞTI
9 Eylül 1999 sonrasında çalışmaya başlayanlar da tıpkı EYT’liler gibi kendilerine erken emekliliğin kapısını aralayacak kademeli emeklilik hakkı verilmesini istiyor. Peki kademeli emeklilik gelecek mi?
Mynet'ten Sinem Eryılmaz'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin gelişmeleri anlattı:
“Açıkçası bu konuda bir çalışma olduğunu bilmiyorum. Sadece hükümet yetkilileri ‘bu konuyu şimdilik kapatmıyoruz’ demişlerdi. Fakat maalesef hükümetin bu konu ile ilgili bir çalışması yok. Bu nedenle 8 Eylül 1999 yılından sonra sigortalı olanlar yerel seçim öncesi kendilerine yasal bir hak verilerek yaşta bir miktar indirim yapılabilir mi diye sabırsızlıkla bekleyen kişiler burada üzülebilirler.
Mesela staj ve çıraklık sigortası için de hak verileceği söyleniyordu. Ancak geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı. ‘Böyle bir çalışmamız yok’ dediler. Bu nedenle hem stajyer ve çıraklarla hem de kademeli emeklilikle ilgili bir çalışma yok.
“Kademeli emeklilik konusu Türkiye’de 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk kez sigortalı olanlarda kadınlarda ve erkeklerde yaş şartı yoktu. Bir gün sonrasında 9 Eylül tarihinde sigortalı olup 30.04.2008 tarihine kadar sigorta girişi olan kişilerin emekli olabilmesi için kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını tamamlamaları ve prim gün sayısı da 5975 günden 7000 güne çıktı” diyen Erdursun sözlerini şöyle sürdürdü:
“Prim gün sayısını da tamamlamaları gerekiyor. Bir çalışma olur mu, olur! Bir sonraki genel seçimde olabilir. Seçim zamanında mı olur, erken mi olur bilemeyiz. Ancak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha çok gündem olur. Hükümetin bu konuda şu anda ben bir çalışma yapmadığını biliyorum.”