SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Müjdesi: Hazır Olun Perşembe Duyurulacak

Emekli maaş zammı netleşti. 2025 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli zammı TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından belli oldu. Buna göre emekli maaş zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Yapılan emekli maaş zammı, milyonlarca emekliyi tatmin etmedi. Özellikle asgari ücretin yüzde 65'ine kadar gerileyen en düşük emekli maaşı ise, emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde düşürdü. Bu durum üzerine, emeklilere ek bir zam yapılabileceği beklentisi oluştu.