SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Müjdesi: Hazır Olun Perşembe Duyurulacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin ek zam beklentilerini dile getirerek 16 Ocak tarihini işaret etti. Erdursun, 13 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek toplantının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaş zammı netleşti. 2025 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli zammı TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından belli oldu. Buna göre emekli maaş zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Yapılan emekli maaş zammı, milyonlarca emekliyi tatmin etmedi. Özellikle asgari ücretin yüzde 65'ine kadar gerileyen en düşük emekli maaşı ise, emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde düşürdü. Bu durum üzerine, emeklilere ek bir zam yapılabileceği beklentisi oluştu.
16 OCAK TARİHİNİ İŞARET ETTİ
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin ek zam beklentilerini dile getirerek, 16 Ocak tarihini işaret etti. Geçtiğimiz yıl da benzer bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam açıklaması yapıldığını hatırlatan Erdursun, bu yıl da benzer bir durumun yaşanabileceğini ifade etti.
"EMEKLİ MAAŞINA GÜNCELLEME KAÇINILMAZ"
"Emekli maaşlarına bir miktar refah payı eklenmesini bekliyordum ancak bu gerçekleşmedi" diyen Erdursun, "Emekli maaşları giderek daha da eriyor. Mevcut hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı ve intibak düzenlemesi ile kalıcı bir çözüm üretilmelidir. Emekli maaşlarının güncellenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir" açıklamasında bulundu.
PAZARTESİ GÜNÜ GÖZLER TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARDA
Geçen yıl emekli aylıkları belli olduktan sonra yoğun tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı 16 Ocak’ta ek refah payı açıklamıştı diyen Erdursun, 13 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek toplantının büyük önem taşıdığını vurguladı. Erdursun, "Emekliler büyük bir beklenti içinde. Bu konuda ciddi tepkiler var. Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesinde bir düzenleme yapıldı, bu yıl da benzer bir adım atılır mı, bilemiyoruz. Ancak gelişmeleri yakından takip edeceğiz" dedi.