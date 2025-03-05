SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek Hesapladı: En Düşük Emekli Maaşında Büyük Kayıp!
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından SGK Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emekli maaşlarının hızla eridiğini ortaya çıkardı. Erdursun, en düşük emekli maaşının iki ayda bin 72 TL eridiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27 artarken, yıllık bazda yüzde 39,05 olarak gerçekleşti. Bu durum, memur ve emekli maaşlarında alım gücü kaybına yol açtı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyon rakamlarının maaş artışlarını nasıl erittiğine dikkat çekti. Erdursun, "İki ayda emekli maaşındaki artışın bin 72 TL'si enflasyon karşısında eridi" dedi.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 7,41’LİK ERİME
Erdursun, "TÜİK, 2025 Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 enflasyon oranı açıkladı. Bu verilere göre; %11,54 enflasyon farkı alan memur ve memur emeklilerinin maaşlarında iki ayda %7,41’lik bir erime yaşandı. Yüzde 15,75 enflasyon farkı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da aynı oranda değer kaybetti." ifadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 13 BİN 396 TL'YE DÜŞTÜ
Erdursun, emeklilerin ve çalışanların alım güçlerindeki kaybı hesaplayarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlenmişti, ancak iki ay içerisinde enflasyon nedeniyle bin 72 TL eriyerek 13 bin 396 TL'ye düştü diyen Erdursun, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin alım gücündeki kaybı ise bin 482 TL olarak hesaplandı ve maaşının 18 bin 518 TL'ye gerilediğini açıkladı. Erdursun, "Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi, ancak enflasyon nedeniyle bu maaşın satın alma gücü Şubat sonu itibariyle bin 637 TL azalarak 20 bin 466 TL’ye düştü." şeklinde konuştu.