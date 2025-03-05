SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek Hesapladı: En Düşük Emekli Maaşında Büyük Kayıp!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 13 BİN 396 TL'YE DÜŞTÜ

Erdursun, emeklilerin ve çalışanların alım güçlerindeki kaybı hesaplayarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlenmişti, ancak iki ay içerisinde enflasyon nedeniyle bin 72 TL eriyerek 13 bin 396 TL'ye düştü diyen Erdursun, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin alım gücündeki kaybı ise bin 482 TL olarak hesaplandı ve maaşının 18 bin 518 TL'ye gerilediğini açıkladı. Erdursun, "Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi, ancak enflasyon nedeniyle bu maaşın satın alma gücü Şubat sonu itibariyle bin 637 TL azalarak 20 bin 466 TL’ye düştü." şeklinde konuştu.