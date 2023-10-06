SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek açıkladı: Kimler EYT ile emekli olamaz?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kimlerin emekli olamayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdursun, 5 maddede "Kimler EYT ile emekli olamaz?" başlığıyla emeklilik hakkını sıraladı.
Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle hak sahipleri artık emeklilik başvurusunda bulunabilecek.
Kanunla birlikte, Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalı süresini tamamlamış olanlarda yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilecek.
Bunun yanında vatandaşların işe başlama tarihine bağlı olarak 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını sağlamış olmaları gerekiyor.
"KİMLER EYT İLE EMEKLİ OLAMAZ?"
EYT düzenlemesi sonrası sosyal medya hesabından Kimler "EYT ile emekli olamaz?" başlığıyla açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 5 maddede şu ifadelere yer verdi:
"1️- Emeklilik olabilmek için primlerini tamamlarken 1 gün dahi yurt dışı borçlanması yapan ve yurt dışında çalışan, sosyal yardım ya da işsizlik maaşı alan kişi emekliliği hak etse dahi emekli olamaz,
2️- 1.10.2008 öncesi ortağı olduğu şirkette, ortaklık sonrası sigortalı olan kişi ve 1.10.2008 sonrası önce sigortalı olup daha sonra şirket ortağı olsa dahi son 2520 güne takılır ve 9000 güne ulaşamaz ise Bağ-kur'dan, son 1261 günü SSK'dan ayrıca tamamlamaz ise emekli olamaz,
3️- 08.09.1999 sonrası memur olan ve öncesinde askerlik yapan kişi SSK ve Bağ-kur'da olduğu gibi askerlik borçlanması yaparak işe başlama tarihini öne çekemez ve EYT'li olup yaşa tabi olmadan emekli olamaz,
4️- 08.09.1999 öncesi sigorta başlangıcı staj ve çıraklık olanlar 08.09.1999 tarihine kadar tüm kollara tabi ayrıca sigortalı olmamışlarsa, staj ve çıraklık sigortası ile EYT'li olamaz ve prim günü tam olsa dahi EYT'den emekli olamaz,
5️- Bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmadan kendisini sigortalı gösteren ve hizmet dökümünde bu çalışmalar için ''Ş'' ve ''K'' harfi olanlar bu sürelere ait günler iptal edileceği için, iptal edilecek günlere ile prim günlerini tamamlayanlar emekli olamaz, ayrıca o günler iptal olduğunda eksik primlerini tamamlamadan emekli olamaz."
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Öte yandan hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.