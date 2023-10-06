SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek açıkladı: Kimler EYT ile emekli olamaz?

5️- Bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmadan kendisini sigortalı gösteren ve hizmet dökümünde bu çalışmalar için ''Ş'' ve ''K'' harfi olanlar bu sürelere ait günler iptal edileceği için, iptal edilecek günlere ile prim günlerini tamamlayanlar emekli olamaz, ayrıca o günler iptal olduğunda eksik primlerini tamamlamadan emekli olamaz."