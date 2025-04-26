SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Şimdiden Hayırlı Olsun' Diyerek Açıkladı: Emeklilikte O Hak Geri Geldi

MAHKEMEDEN SÜRPRİZ KARAR

Özgür Erdursun, yurtdışı borçlanmasıyla emekli olacaklar için de önemli bir yargı kararını duyurdu. 31 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yapılan değişiklikle yurtdışı borçlanmaları Türkiye’de çalışması olsun olmasın doğrudan Bağ-Kur'a sayılmaya başlanmıştı. Bu durum, yurtdışı işe başlama tarihlerinin Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemesine yol açıyordu.

Ancak son mahkeme kararları, SGK’nın bu yaklaşımını haksız buldu. Açılan davalarda yurtdışında işe başlama tarihlerinin Türkiye'deki işe başlama tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmedildi.