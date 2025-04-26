SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Şimdiden Hayırlı Olsun' Diyerek Açıkladı: Emeklilikte O Hak Geri Geldi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak isteyenler için müjdeyi verdi. Mahkeme, SGK'nın itiraz ettiği uygulamayı iptal etti, milyonlarca kişiye emeklilik yolu yeniden açıldı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik bekleyen milyonlara müjdeyi verdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yurtdışında yaşayan ve Türkiye’den emeklilik planlayanlar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdursun, yurtdışı borçlanması yapanların zorunlu olarak Bağ-Kur'dan emekli edilmesine ilişkin SGK uygulamalarının mahkemelerden döndüğünü vurguladı.
BAĞ-KUR'DAN EMEKLİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
Özgür Erdursun, SGK'nın uyguladığı son 2520 gün kuralına dikkat çekerek önemli bir gerçeğin altını çizdi. Emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 2520 güne bakıldığını hatırlatan Erdursun, Bağ-Kur günü fazla olsa bile, eğer SSK (4/A) günleriyle emekli olunabiliyorsa kişinin SSK’dan emeklilik hakkı olduğunu ifade etti.
"SGK'NIN RED KARARINA DAVA AÇIN"
Örnek olayda; son 2520 gün içinde Bağ-Kur günü fazla olan bir kişi, 4/A SSK günleriyle emeklilik talebinde bulundu. SGK, Bağ-Kur günü fazla olduğu için bu kişiyi Bağ-Kur’dan emekli etmek istedi. Ancak dava açılması sonucunda mahkeme, SSK ve Bağ-Kur hizmetlerinin zorunlu birleştirilemeyeceğine karar vererek kişinin 4/A statüsünden emekli olması gerektiğine hükmetti.
Erdursun, "SSK günleriniz ile emekli olabiliyorsanız, SGK'nın red kararına karşı mutlaka dava açın" diyerek emeklilik mücadelesinde vatandaşlara yol gösterdi.
MAHKEMEDEN SÜRPRİZ KARAR
Özgür Erdursun, yurtdışı borçlanmasıyla emekli olacaklar için de önemli bir yargı kararını duyurdu. 31 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yapılan değişiklikle yurtdışı borçlanmaları Türkiye’de çalışması olsun olmasın doğrudan Bağ-Kur'a sayılmaya başlanmıştı. Bu durum, yurtdışı işe başlama tarihlerinin Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemesine yol açıyordu.
Ancak son mahkeme kararları, SGK’nın bu yaklaşımını haksız buldu. Açılan davalarda yurtdışında işe başlama tarihlerinin Türkiye'deki işe başlama tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmedildi.
8 Eylül 1999 tarihine kadar yurtdışında çalışması veya doğumu olan bir kadın sigortalı, 2021 yılında 20 yıl borçlanarak Bağ-Kur'dan emekli olmak istedi. SGK, 2021'den geriye doğru 20 yıl borçlanma hesabı yaparak bu kişinin 58 yaşını doldurmasını beklemesi gerektiğini savundu. Ancak dava açılması sonucunda mahkeme, yurtdışı başlangıcını esas alarak kişinin emeklilik hakkını tanıdı.
SSK ve Bağ-Kur hizmetlerini birleştirmeden, doğrudan SSK günleriyle emekli olabiliyorsanız, bu hakkınızı kullanın diyen Erdursun, "SGK'nın red kararlarına karşı mutlaka yasal yollara başvurun. Yurtdışı borçlanmalarında işe başlama tarihinin Türkiye'deki sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi için dava açma hakkınızı kullanın" dedi.