SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Şimdiden Geçmiş Olsun' Diyerek Açıkladı: Emeklilerin O Hakkı Kaldırılıyor
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini değerlendiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyadan ateş püskürdü. Milyonlarca emekliye kötü haberi veren Erdursun, şimdiden geçmiş olsun diyerek o haklarının kaldırılacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandığı iddia edildi.
Görüşülmeye başlanan kanun teklifi, engelli çalışanların emeklilik haklarını sınırlandırmayı hedefleyen düzenlemeler içerdiği belirtildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu düzenlemeye ateş püskürdü.
"MİLLETİN YASAL HAKLARINI ELLERİNDEN ALIYORLAR"
Erdursun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Engelli (vergi indirimli) emekliliği de bitiriyorlar. Göz göre göre milletin yasal haklarını ellerinden alıyorlar." ifadelerini kullandı.
"2008’den önce sigortalı olanlar da etkilenecek"
"ENGELLİ EMEKLİLİĞİ BİTECEK"
Paylaşımında 2008’den önce sigortalı olanların da düzenlemeden olumsuz etkileneceğini belirten Erdursun, "Engelli (vergi indirimli) emekliliği de bitiriyorlar. 1.10.2008’den sonra engelli emekliliğinde 193 sayılı gelir vergisi kanunun 31.maddesine göre vergi indirim belgesi ile vergi indirimli engelli statüsünde emeklilik, çalışma gücü kaybı ile değiştirildi.
Oranlı raporu ve vergi indirim belgesi olanlara çalışma gücü kaybın yok diyerek emeklilik hakkı verilmiyor diyen Erdursun, "Kapsam 1.10.2008’den önce sigortalı olanları da içine alacak! Engelli emeklilik bitecek! Yazık çok yazık! Göz göre göre milletin yasal haklarını ellerinden alıyorlar" açıklamasında bulundu.
Düzenlemeye ilişkin tartışmalar devam ederken, engelli bireylerin emeklilik haklarının korunmasına yönelik çağrılar giderek artıyor.