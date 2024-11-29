SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Şimdiden Geçmiş Olsun' Diyerek Açıkladı: Emeklilerin O Hakkı Kaldırılıyor

"ENGELLİ EMEKLİLİĞİ BİTECEK"

Paylaşımında 2008’den önce sigortalı olanların da düzenlemeden olumsuz etkileneceğini belirten Erdursun, "Engelli (vergi indirimli) emekliliği de bitiriyorlar. 1.10.2008’den sonra engelli emekliliğinde 193 sayılı gelir vergisi kanunun 31.maddesine göre vergi indirim belgesi ile vergi indirimli engelli statüsünde emeklilik, çalışma gücü kaybı ile değiştirildi.