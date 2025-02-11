SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Tarihi Verdi: Çalışan Emeklilerin Maaşı Kesilecek

EMEKLİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltildi ve farklar bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Ancak düşük emekli aylıkları nedeniyle birçok emekli, çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Bu durum hem emekliler için hem de ülke ekonomisi için önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Emekliler, daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için çeşitli taleplerde bulunurken, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yaklaştırılması veya üzerine çıkarılması gerektiğini belirtiyor.