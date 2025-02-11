SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Tarihi Verdi: Çalışan Emeklilerin Maaşı Kesilecek
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan yaklaşık 2 milyon emekliyi ilgilendiren kötü haberi duyurdu. Kritik tarihi açıklayan Erdursun, "Emekli olduktan sonra kayıtlı çalışanların emekli aylıkları kesilecek" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan enflasyon ve yetersiz emekli maaşları yüzünden milyonlarca emekli, hayatlarını idame ettirebilmek için çalışmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 943 bin 579 emekli, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek ek gelir elde ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan milyonlarca emekliye kötü haberi verdi. Tarih veren Erdursun, "Emekli olduktan sonra kayıtlı çalışanların emekli aylıkları kesilecek" dedi.
ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞI KESİLECEK
Erdursun sosyal medya hesabı üzerinden, "1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olup emekli olanların ya da olacakların emekli olduktan sonra tekrar çalışanların sigortalılık statüsü olan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile çalışma hakları olmayacak. Emekli olduktan sonra kayıtlı çalışanların ise emekli aylıkları kesilecek" açıklamasında bulundu.
EMEKLİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR
En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltildi ve farklar bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Ancak düşük emekli aylıkları nedeniyle birçok emekli, çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Bu durum hem emekliler için hem de ülke ekonomisi için önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.
Emekliler, daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için çeşitli taleplerde bulunurken, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yaklaştırılması veya üzerine çıkarılması gerektiğini belirtiyor.
SGDP NEDİR?
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurarak emekli olan kişilerin, emekli maaşları kesilmeden hizmet akdiyle bir işte çalışmaları durumunda işverenlerinden alınan primdir. Ancak yeni düzenlemeyle, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan emekliler için bu uygulama geçerli olmayacak ve maaşları kesilecek.