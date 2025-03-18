SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Tarihi Açıkladı: Asgari Ücrete Ara Zam Geliyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve asgari ücretlinin uzun süredir beklediği haberi verdi. Erdursun, temmuz ayında emekli maaşlarında artış yapılırken asgari ücrete de ara zam geleceğini iddia ederek kritik tarihi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında emekli maaşlarında artış olacağı kesinleşirken, asgari ücrette ara zam için kapılar kapatılmıştı. Hükümetin Temmuz ayında memur, emekli ve asgari ücretliler için yapacağı maaş artışlarına dair yeni sinyaller gelmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin temmuz ayındaki ekonomik hamlelerinin siyasi faktörlere de bağlı olacağını belirtti. CHP’nin ön seçim takvimi olan 23 Mart’a dikkat çeken Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın nabzını tutarak, kamuoyundaki tepkileri değerlendireceği ve buna göre maaş artışlarına yön vereceğini belirtti.
"TEMMUZ'DA MAAŞLARA İYİLEŞTİRMELER YAPILACAK"
Temmuz ayı, hükümetin emekli ve çalışanlar için yapacağı maaş düzenlemeleri açısından kritik bir dönem olacağını belirten Erdursun, "Özellikle asgari ücret ve emekli maaşları konusunda alınacak kararlar sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi dengeleri de etkileyecek. Hükümetin bu süreçte kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak ek iyileştirmeler yapma ihtimali yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın nabzını tutarak, kamuoyundaki tepkileri değerlendireceği ve buna göre maaş artışlarına yön vereceği öngörülüyor." dedi.
"SEÇİM ANKETLERİ BÜYÜK ROL OYNAYACAK"
Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon verileri, hükümetin emeklilere yapacağı artışlarda temel bir gösterge olacak diyen Erdursun, "Hükümet, özellikle Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarını dikkate alarak bir artış oranı belirleyecek. TÜİK’in açıkladığı oranların üzerine ek bir artış yapması da bekleniyor. Bu durumda, hükümetin sadece enflasyon verilerine dayanarak değil, aynı zamanda kamuoyunun tepkilerine ve siyasi koşullara göre ek iyileştirmeler yapması ihtimali gündeme gelebilir. Bu süreçte seçim anketlerinin de büyük bir rol oynayacağı, hükümetin bu verilere göre karar alacağı ifade ediliyor. Ankara konuşulan bu." diye konuştu.
TEMMUZ AYI MİLYONLAR İÇİN KRİTİK EŞİK
Temmuz ayında emekli maaşlarının ne kadar artacağı, asgari ücretle kıyaslandığında nasıl bir denge kurulacağı ve bu artışların hangi kriterlere göre belirleneceği de netlik kazanacak. Hükümetin alacağı kararlar, hem ekonomik hem de siyasi açıdan büyük bir sınav niteliğinde olacak. Emeklilerin maaşlarının ve asgari ücretin enflasyon karşısında ne kadar korunacağı, hükümetin izleyeceği ekonomik politikalarla doğrudan bağlantılı olacak.
2026'DA EMEKLİ MAAŞLARI DÜŞECEK
Erdursun ayrıca, 2025 yılında emekli olacakların mevcut artışlardan daha fazla yararlanacağını, ancak 2026 yılında emekli olacak kişiler için maaşlarda düşüş yaşanabileceğini belirtti. Erdursun, "2026’daki emekli maaşlarındaki düşüş, emekli olacaklar için ciddi bir sorun oluşturabilir. 2025 yılında emekli olanlar, bu dönemdeki artışlardan daha fazla fayda sağlayacak. 2026’da emekli olanların maaşları ise daha düşük seviyelerde kalacak." dedi.