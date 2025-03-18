SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Tarihi Açıkladı: Asgari Ücrete Ara Zam Geliyor

"SEÇİM ANKETLERİ BÜYÜK ROL OYNAYACAK"

Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon verileri, hükümetin emeklilere yapacağı artışlarda temel bir gösterge olacak diyen Erdursun, "Hükümet, özellikle Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarını dikkate alarak bir artış oranı belirleyecek. TÜİK’in açıkladığı oranların üzerine ek bir artış yapması da bekleniyor. Bu durumda, hükümetin sadece enflasyon verilerine dayanarak değil, aynı zamanda kamuoyunun tepkilerine ve siyasi koşullara göre ek iyileştirmeler yapması ihtimali gündeme gelebilir. Bu süreçte seçim anketlerinin de büyük bir rol oynayacağı, hükümetin bu verilere göre karar alacağı ifade ediliyor. Ankara konuşulan bu." diye konuştu.