SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme
Meclis'in 25 Mart'a kadar kapanması emeklinin 4 bin liralık bayram ikramiyesi zammının da ertelenmesine neden olmuştu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bayramdan önce cebine ek ödeme girmesini umut eden milyonlarca emekliye güzel haberi verdi.
2025 Ramazan Bayramı ikramiyesini 4 bin liraya çıkaran yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’na gelmişti ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan süreçte TBMM’de partiler arasında yaşanan karmaşayla emekli bayram ikramiyesi gelecek haftaya ertelendi. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala emekliler, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bayramdan önce cebine ek ödeme girmesini umut eden milyonlarca emekliye güzel haberi verdi.
GÖZLER YENİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ
Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikramiye ödemelerinin ertelendiğini ancak bayramdan önce hesaplara yatmasının beklendiğini belirtti. Meclis'in bu hafta çalışmaması ve hafta sonunun araya girmesi nedeniyle görüşmelerin pazartesi ya da salı gününe kaldığını ifade eden Erdursun, "Ben bir aksama yaşanacağını düşünmüyorum" dedi.
BAYRAM İKRAMİYLERİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Normal takvime göre 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi planlanan bayram ikramiyeleri, Meclis onay süreci tamamlandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse, emekliler ikramiyelerini bayramdan önce alabilecek.
Öte yandan, emekli maaşlarının da bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ikramiye sürecinde yaşanabilecek gecikmeleri önlemek adına görüşmelerin hızlandırılması bekleniyor.