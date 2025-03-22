SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme

GÖZLER YENİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikramiye ödemelerinin ertelendiğini ancak bayramdan önce hesaplara yatmasının beklendiğini belirtti. Meclis'in bu hafta çalışmaması ve hafta sonunun araya girmesi nedeniyle görüşmelerin pazartesi ya da salı gününe kaldığını ifade eden Erdursun, "Ben bir aksama yaşanacağını düşünmüyorum" dedi.