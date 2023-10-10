SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Öte yandan hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.