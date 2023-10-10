SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası emeklilere 'müjde' diye açıkladığı bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödemenin detaylarını açıkladı. Erdursun, 5 bin TL ödemeden kimlerin yararlanamayacağı tek tek sıraladı.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak? - Resim: 1

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatarak, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak? - Resim: 2

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" dedi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak? - Resim: 3

Yılbaşında emeklilerin durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyleyen Erdoğan, her türlü fedakarlığı sergileyeceklerini söyledi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak? - Resim: 4

"MÜJDE BUYMUŞ"

Sosyal medya hesabından 5 bin TL açıklamasına tepki gösteren Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, "Çalışmayan emeklilere Kasım ayında tek seferlik 5.000 TL verilecekmiş, fıkra! Pardon müjde buymuş" dedi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak? - Resim: 5

5 BİN TL'DEN KİMLER FAYDALANAMAYACAK?

Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödemeyi duyurması sonrası Erdursun, ödemeden kimlerin yararlanamayacağını ise şöyle sıraladı:

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak? - Resim: 6

"Esnaf emeklileri, şirket ortağı emeklileri, SGDP ile çalışan emekliler 5.000 TL'den faydalanamayacak. Sadece çalışmayan emekliler bu haktan faydalanacak."

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak? - Resim: 7

Erdursun, "Dul ve yetimler hisseleri oranında 1.250 TL, 2.500 TL, 3.750 TL olarak bu haktan yararlanacaklar… Sigortasız kayıt dışı çalışan emekliler ise bu haktan yararlanarak 5.000 TL’yi Kasım’da alacak" dedi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak? - Resim: 8

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Öte yandan hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.

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