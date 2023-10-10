SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Kabine toplantısı sonrası 'emekliye zam' diye verilen 5 bin TL'nin detaylarını açıkladı: Kimler alamayacak?
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası emeklilere 'müjde' diye açıkladığı bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödemenin detaylarını açıkladı. Erdursun, 5 bin TL ödemeden kimlerin yararlanamayacağı tek tek sıraladı.
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatarak, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.
Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" dedi.
Yılbaşında emeklilerin durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyleyen Erdoğan, her türlü fedakarlığı sergileyeceklerini söyledi.
"MÜJDE BUYMUŞ"
Sosyal medya hesabından 5 bin TL açıklamasına tepki gösteren Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, "Çalışmayan emeklilere Kasım ayında tek seferlik 5.000 TL verilecekmiş, fıkra! Pardon müjde buymuş" dedi.
5 BİN TL'DEN KİMLER FAYDALANAMAYACAK?
Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödemeyi duyurması sonrası Erdursun, ödemeden kimlerin yararlanamayacağını ise şöyle sıraladı:
"Esnaf emeklileri, şirket ortağı emeklileri, SGDP ile çalışan emekliler 5.000 TL'den faydalanamayacak. Sadece çalışmayan emekliler bu haktan faydalanacak."
Erdursun, "Dul ve yetimler hisseleri oranında 1.250 TL, 2.500 TL, 3.750 TL olarak bu haktan yararlanacaklar… Sigortasız kayıt dışı çalışan emekliler ise bu haktan yararlanarak 5.000 TL’yi Kasım’da alacak" dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Öte yandan hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.