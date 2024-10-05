SGK Uzmanı Özgür Erdursun İlk Kez Açıkladı: Emekli İkramiyeleri Kaldırılıyor

Erdursun, mevcut hesaplama sistemi değişmeseydi emeklilerin minimum 20 bin lira yerine 40 bin lira maaş alacağını belirtti. 2018 yılında uygulamaya konan bayram ikramiyesinin başlangıçta 1.000 lira olduğunu hatırlatan Erdursun, o dönemde asgari ücretin 1.603 lira olduğunu ve ikramiyenin o zaman asgari ücretin net yüzde 62.5'una denk geldiğini ifade etti.