SGK Uzmanı Özgür Erdursun İlk Kez Açıkladı: Emekli İkramiyeleri Kaldırılıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliyi ilgilendirecek önemli bir açıklamada bulundu. Emekli ikramiyeleri kaldırılmalı diyen Erdursun, emeklilere gerçek maaşlarının verilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 4 milyon memurun yanı sıra 16 milyonu aşkın emeklinin maaşları ocak ayında yeniden artacak. Ancak birçok emekli, maaşlarının gerçek enflasyon karşısında eridiğini ve yapılan zamların açlık sınırının altında kaldığını dile getiriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kademeli emeklilikten kök aylıklarının artırılmasına kadar çeşitli düzenlemeler bekliyor.
"EMEKLİ İKRAMİYESİ KALKSIN"
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin bayram ikramiyelerinin kaldırılmasını önererek, bu durumun yerine emeklilere gerçek maaşlarının verilmesi gerektiğini vurguladı. Erdursun, "Şu anda herkes bayram ikramiyesi meselesini tartışıyor. Benim görüşüm, bayram ikramiyesinin kalkması ve emeklilerin gerçek aylıklarını alması yönünde" şeklinde konuştu.
Erdursun, mevcut hesaplama sistemi değişmeseydi emeklilerin minimum 20 bin lira yerine 40 bin lira maaş alacağını belirtti. 2018 yılında uygulamaya konan bayram ikramiyesinin başlangıçta 1.000 lira olduğunu hatırlatan Erdursun, o dönemde asgari ücretin 1.603 lira olduğunu ve ikramiyenin o zaman asgari ücretin net yüzde 62.5'una denk geldiğini ifade etti.