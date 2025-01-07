SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Hayırlı olsun’ Diyerek Açıkladı: Emekli Maaşına O Ücret Eklenecek
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin milyonlarca emekli için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını açıkladı. En düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklayan Erdursun, Kabine toplantısında maaş artışlarına yönelik yeni kararların duyurulabileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak maaş artışı açıklandı. Yılın ilk yarısında emekliler, maaşlarına yüzde 15,74 oranında zam alacak. Ancak kök aylığı 12.500 TL’nin altında olan emekliler için hükümetin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un açıklamaları, milyonlarca emeklinin maaş artışlarına dair beklentilerini şekillendirdi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK ADIM
Memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 15,74 oranında zam alırken, bazı emeklilerin maaşlarının 12.500 TL’nin altında kalması, ek düzenleme taleplerini beraberinde getirdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısında maaş artışlarına yönelik yeni kararların duyurulabileceğini ifade etti.
"TEPKİ GELİRSE YÜZDE 25'E TAMAMLANIR"
Erdursun, en düşük emekli maaşı konusunda 12.500 TL’lik sınırın yükseltilme ihtimaline dikkat çekerek, "Önümüzdeki hafta zaten hükümet yetkilileri bu konularla ilgili açıklamalar da yapacaklar ve en düşük emekli aylığı ve diğer emekli aylıkları kaç lira olacak önümüzdeki hafta netleşecek. SSK ve Bağkur eşitlenir ve sonrasında bu oranlar yüzde 20'ye tamamlanır diye düşünüyorum. Fakat çok fazla tepki olursa yüzde 25'e kadar tamamlanabilir diyebilirler. En yüksek ihtimal bence yüzde 25. Mesela 8.000 lira kök aylığınız varsa 9260 lira olacak." değerlendirmesinde bulundu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Erdursun, en düşük emekli maaşının 15.000 TL’ye çıkarılabileceğini belirterek, "Eğer yasal bir düzenleme yapılırsa, kök maaşı 12.500 TL olan bir emekli, zam sonrasında 14.625 TL alabilir. Ancak bu kişiye 15.000 TL verilmesiyle birlikte yeni taban maaş belirlenmiş olur" dedi.