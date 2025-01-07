SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Hayırlı olsun’ Diyerek Açıkladı: Emekli Maaşına O Ücret Eklenecek

"TEPKİ GELİRSE YÜZDE 25'E TAMAMLANIR"

Erdursun, en düşük emekli maaşı konusunda 12.500 TL’lik sınırın yükseltilme ihtimaline dikkat çekerek, "Önümüzdeki hafta zaten hükümet yetkilileri bu konularla ilgili açıklamalar da yapacaklar ve en düşük emekli aylığı ve diğer emekli aylıkları kaç lira olacak önümüzdeki hafta netleşecek. SSK ve Bağkur eşitlenir ve sonrasında bu oranlar yüzde 20'ye tamamlanır diye düşünüyorum. Fakat çok fazla tepki olursa yüzde 25'e kadar tamamlanabilir diyebilirler. En yüksek ihtimal bence yüzde 25. Mesela 8.000 lira kök aylığınız varsa 9260 lira olacak." değerlendirmesinde bulundu.