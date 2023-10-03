SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon rakamlarını işaret etti, yıl sonu memur ve emekli maaşı zam oranını açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşında yaşanan erimeye dikkat çekti. Yıl sonu Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranını açıklayan Erdursun, "Huzur evleri dahi kabul etmiyor" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre, enflasyon Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon 2023 yılının zirvesini gördü.
"HUZUR EVLERİ DAHİ KABUL ETMİYOR"
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar da kesinleşirken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Bu emekli aylıklarıyla emeklileri huzur evleri dahi kabul etmiyor" dedi.
3 AYLIK ENFLASYON
3 aylık enflayon rakamları üzerinden memur ve emeklinin alacağı maaş zammına ilişkin açıklamada bulunan Erdursun, "1 Temmuz’da emekliye yapılan yüzde 25 oranında zam! TÜİK verilerine göre 3 ayda eridi! 3 aylık enflasyon yüzde 25.10! Ekim ayında emekli aylıklarına seyyanen artış olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.