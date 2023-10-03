SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon rakamlarını işaret etti, yıl sonu memur ve emekli maaşı zam oranını açıkladı

"HUZUR EVLERİ DAHİ KABUL ETMİYOR"

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar da kesinleşirken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Bu emekli aylıklarıyla emeklileri huzur evleri dahi kabul etmiyor" dedi.