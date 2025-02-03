SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılda iki kez maaşlarına enflasyon zammı alıyor. Bu yılın ilk zamı ocak ayında yapıldı ve emeklilerin maaşlarına yüzde 15,75 oranında bir artış yansıtıldı. Temmuz ayında ise bir zam daha yapılacak ve bu zammın oranını SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. İşte emeklinin 1 aylık enflasyon zam oranı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03 olarak açıkladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyonun sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, önemli bir kaybı hesapladı. Buna göre, memurlar, memur emeklileri ve SSK (4a) ile Bağ-Kur (4b) emeklilerinin alım gücünde ciddi bir azalma yaşandı.
MEMUR VE EMEKLİNİN KAYBI
Ocak ayında memurlar ve memur emeklilerine yapılan yüzde 11.54 oranındaki zam ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15.75 oranındaki zammın alım gücünü dengelemediği belirtildi. En düşük emekli aylığı ocak itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarıldı, ancak bu 1969 liralık fark henüz emeklilerin hesaplarına yansımadı.
ALIM GÜCÜ GERİLEDİ
Erdursun, henüz emeklilerin cebine girmeyen bu farkın, 727 lira 79 kuruşunun ocak ayında eridiğini ifade etti. Bu durumda, en düşük emekli aylığı değeri 13 bin 741 liraya geriledi.
Bir örnekle açıklama yapan Erdursun, 20 bin lira emekli maaşı alan bir emeklinin, ocak itibarıyla 1.006 lira kayba uğradığını ve alım gücünün 18 bin 994 liraya düştüğünü belirtti.
ASGARİ ÜCRETLİNİN KAYBI
Ocak ayında 22 bin 104 liraya çıkarılan asgari ücret ile asgari ücretlilerin kaybı ise 1.119 lira olarak hesaplandı. Bu durumda, asgari ücretlinin alım gücü 20 bin 992 liraya geriledi.
TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırı, 22 bin 131 lira 6 kuruş olarak belirlendi ve bu rakam, asgari ücretin 27 lira altında kaldı. Ocak ayı enflasyonu ile birlikte, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark daha da açıldı. 1139 liralık fark ortaya çıktı.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN NET ORAN VERDİ
Özgür Erdursun, TÜİK’in ocak ayı enflasyonunun yüzde 5.03 olduğunu belirterek, 6 aylık enflasyonun yüzde 13-15 arasında olabileceğini düşündüğünü ve bu oranda bir artışın temmuz ayında emeklilere yapılabileceğini ifade etti.
Erdursun, "Bugün açıklanan %5,03 Ocak ayı TÜİK enflasyonuna göre, 6 aylık enflasyon %13-%15 arası çıkar diye düşünüyorum. Yani Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur diye düşünüyorum" dedi.