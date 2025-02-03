SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti

ALIM GÜCÜ GERİLEDİ

Erdursun, henüz emeklilerin cebine girmeyen bu farkın, 727 lira 79 kuruşunun ocak ayında eridiğini ifade etti. Bu durumda, en düşük emekli aylığı değeri 13 bin 741 liraya geriledi.

Bir örnekle açıklama yapan Erdursun, 20 bin lira emekli maaşı alan bir emeklinin, ocak itibarıyla 1.006 lira kayba uğradığını ve alım gücünün 18 bin 994 liraya düştüğünü belirtti.