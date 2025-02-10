SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Kötü Haberi Verdi: Hepsi Ellerinden Alındı

2008 yılı ekim ayı öncesinde sigortalı olan engelli bireyler, vergi indiriminden faydalanarak, emekli olabilmek için Maliye Bakanlığı sağlık kurullarından rapor alıyordu. Bu raporla engellilik oranı belirleniyor ve belirli prim ve sigortalılık koşulları sağlandığında, yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı kazanılıyordu. Ancak yeni düzenleme ile engellilik oranı, SGK sağlık kurulları tarafından belirlenen raporlara göre tespit edilecek ve yalnızca en fazla çalışma gücü kaybına yol açan hastalık dikkate alınacak.