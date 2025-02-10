SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Kötü Haberi Verdi: Hepsi Ellerinden Alındı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 15 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, 2008 yılı ekim ayından önce sigortalı olan engelli bireylerin emeklilik koşullarını değiştirdi. Yeni yasa ile engelli emekliliği sürecinde önemli değişiklikler yaşanırken, SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
2008 yılı ekim ayı öncesinde sigortalı olan engelli bireyler, vergi indiriminden faydalanarak, emekli olabilmek için Maliye Bakanlığı sağlık kurullarından rapor alıyordu. Bu raporla engellilik oranı belirleniyor ve belirli prim ve sigortalılık koşulları sağlandığında, yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı kazanılıyordu. Ancak yeni düzenleme ile engellilik oranı, SGK sağlık kurulları tarafından belirlenen raporlara göre tespit edilecek ve yalnızca en fazla çalışma gücü kaybına yol açan hastalık dikkate alınacak.
ENGELLİLİK ORANI DÜŞENLERİN DURUMU
Yeni düzenlemeyle, vergi indirimi ile emekli olmuş ve kontrol muayenesine tabi tutulan engelli bireyler, SGK sağlık kurulları tarafından değerlendirilecek. Engellilik oranı yüzde 40'ın altında tespit edilenlerin emekli maaşları kesilecek. Yüzde 40'ın üzerinde olan ancak yeni engellilik derecelerine göre emekli olamayanların maaşları ise iptal edilecek.
YENİ PRİM GÜN ŞARTLARI
Yeni yasa ile belirlenen prim gün şartları şu şekilde düzenlendi:
Yüzde 40 ila 49 arasında çalışma gücü kaybı olanlar için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü,
Yüzde 50 ila 59 arasında kayıp oranı olanlar için 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü,
Yüzde 60 ve üzeri kayıp oranı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü yeterli olacak.
15 OCAK 2025 ÖNCESİ BAŞVURULAR ESKİ KURALLARA GÖRE YAPILACAK
15 Ocak 2025'ten önce engelli vergi indirimi alarak emeklilik için başvuru yapmış olanlar, eski kurallara göre emekli olacak. Bu kişilerin emekli maaşları eski mevzuata göre bağlanacak.
ÖZGÜR ERDURSUN'DAN ÇARPICI DEĞERLENDİRME
SGK uzmanı Özgür Erdursun, yeni düzenlemelerle engelli bireylerin emeklilik sürecindeki değişiklikleri ve ortaya çıkan sorunları ele aldı. Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısında; engellilik oranının değil, yalnızca çalışma gücü kaybının dikkate alınacağını belirterek, "Bu durumda vergi indirimi ile emekli olanların kazanılmış hakları ellerinden alınmış oldu" dedi.
Erdursun, 15 Ocak 2025 itibariyle, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların da çalışma gücü kaybına göre emekli olacaklarını ifade etti ve yeni düzenlemenin detaylarına değindi.
VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK SONLANACAK
Erdursun, 14 Ocak 2025'ten sonra vergi indirim belgesi ile emeklilik hakkı olmayacağını vurguladı. Eski düzenlemeye göre, vergi indirim belgesi alarak emekli olanlar, kontrol muayenesi sırasında yeni yasa gereği değerlendirilerek, emeklilik maaşlarının devam edip etmeyeceği belirlenecek.
Bundan sonraki süreçte, engelli bireylerin emeklilik işlemleri tamamen SGK tarafından yürütülecek. Sigortalıların sevk işlemleri de SGK sağlık birimleri tarafından yapılacak. Bu yeni düzenlemeyle, engellilik oranı değil, çalışma gücü kaybı esas alınarak emeklilik hakkı belirlenecek.