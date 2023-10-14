SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olacakları uyardı: Yüzde 10 daha az emekli maaşı alacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olacaklara ilişkin uyarılarını tek tek sıraladı. Erdursun, "Yüzde 10 daha az emekli maaşı alacak" dedi.
Milyonlarca çalışanın beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, prim gün şartı ve sigortalılık süre koşulu ile TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
Kabul edilen düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabilecek.
EMEKLİ NASIL OLUNUR?
Kabul edilen düzenlemede yaş koşulu kaldırılırken prim gün şartı ve sigortlalılık süresi korundu. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler.
Yasalaşan teklife göre, EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı'na bağlı erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanabilmek için bazı koşullar ışığında kapıyı aralamak mümkün olacak. Örneğin, Şubat 1999'da sigortalı erkek çalışan 25 yıllık çalışma yılını gelecek yıl dolduracağından Şubat 2024'te EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Ağustos 1999 tarihinde sigortalı olup sadece 4400 prim günü ödenen kadın çalışan 20 yıllık hizmet süresi dolsa da prim günü eksik olduğu için EYT kapsamında yer almıyor. Prim gün sayısını 5000'e tamamladığı gün EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Öte yandan hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
"YÜZDE 10 DAHA DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALACAK"
EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası emekli olacaklara ilişkin uyarılarını tek tek sıralayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"2023 Aralık ayına kadar emeklilik dilekçesini verenler, 2024 Ocak ayında emeklilik dilekçesini verenlere göre yaklaşık yüzde 10 daha az emekli aylığı alacak! Başka bir ifadeyle 2024/Ocak ayında emeklilik dilekçesini verenler yaklaşık yüzde 10 daha fazla emekli aylığı alacak! Ayrıca kıdem tazminatı tutarlarıda ciddi oranlarda değişecek! Plansız emeklilik dilekçenizi vermeyin!"