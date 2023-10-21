SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi!

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, 2024 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erdursun, "Emekli, 2024'de 7 bin 500 TL almaya devam eder" dedi.

Emekli maaşı Emekli Özgür Erdursun
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi! - Resim: 1

En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi! - Resim: 2

Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor. Örneğin, Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulandı.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi! - Resim: 3

Böylece, yüzde 25 zam sonrası en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edildi ve aradaki fark Hazine tarafından karşılandı.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi! - Resim: 4

"EMEKLİ, 7 BİN 500 TL ALMAYA DEVAM EDER"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi! - Resim: 5

"Ocak ayında emekliye Enflasyon farkı+Oransal Artış (Refah Payı) toplam yüzde 50 zam verilirse, kök aylığı 5.000 TL olup 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024’de 7.500 TL almaya devam eder!"

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi! - Resim: 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Öte yandan hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi! - Resim: 7

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2023 yılı temmuz ayı verilerine göre; 3 milyon 972 dul-yetim olmak üzere toplamda 15 milyon 497 bin emekli bulunuyor.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammına dikkat çekti, kara haberi verdi! - Resim: 8

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.

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