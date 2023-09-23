SGK Uzmanı Özgür Erdursun duyurdu: Erken emekli olabilirler!
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, erken emekli olmak için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Erdursun, "Prim gün sayısı eksik olanlarda bu durumlar varsa SGK'ya prim borçlanması yapıp parasını ödeyerek gün satın alıp daha erken emekli olabilirler" dedi.
Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle hak sahipleri artık emeklilik başvurusunda bulunabilecek.
Kanunla birlikte, Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalı süresini tamamlamış olan emekli olabilecek.
Bunun yanında vatandaşların işe başlama tarihine bağlı olarak 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını sağlamış olmaları gerekiyor.
"YAŞ ŞARTI KALDIRILDI"
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası erken emekli olmak için gerekli şartları sıralayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Emeklilikte 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı, prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olacak" dedi.