SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur düzenlemesindeki tehlikeye dikkat çekti: İşe yaramaz!
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Meclis'e gelmesi beklenen Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti. Erdursun, "Bağ-Kur'da prim gün sayısını indirmek işe yaramaz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi esnafa erken emekliliği açıklamasıyla milyonlarca küçük esnaf, Bağ-Kur SSK prim günü eşitlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor.
Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. Böylece bin 800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek.
BAĞ-KUR PRİM GÜNLERİ
Bağ-Kur prim günlerinde ödenecek miktara dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, "Bağ-kur'da 2008-2015-2018-2020 ve son olarak 1.5.2021 öncesi borçlar silindi" diyerek, şu ifadelere yer verdi:
"- 1.10.2008 sonrası borçlarını ödeyemeyenler günlük asgari ücretin yüzde 34,5'ini ödeyerek ödemediği günleri ihya yapabiliyor,
- Emekli olmak için ödenmeyen Bağ-kur günlerini canlandırmak isteyenler, emeklilik için kaç güne ihtiyaçları varsa o kadar günü canlandıramıyor, tüm ödemediği süreyi canlandırıp ödemek zorunda kalıyor,