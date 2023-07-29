SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AKP'nin yerel seçimler öncesi emekliler için yapacağı düzenlemeyi paylaşan Erdursun, "Sonra seçime gidilecek..." dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta kabine toplantısı sonrası emeklilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz" dedi.
EMEKLİNİN AYLIĞI DEĞİŞMEDİ
Erdoğan'ın açıklamaları öncesi emekliye zam oranı yüzde 19,77 enflasyon farkı ve yüzde 5,23 refah payıyla yüzde 25 olarak gerçekleşti.
Ancak, yüzde 25’lik artışa rağmen milyonlarca emekli sıfır zam aldı. Böylece, emekli zammı kök aylıklara yapılacağı için milyonlarca emeklinin ele geçen aylığı değişmedi.