SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: 2,5 milyon kişi var, EYT'li olup emekli olabilirsiniz!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine dikkat çekti. Erdursun, "EYT'li olduğu halde emekli olmayan ya da olamayan yaklaşık 2.5 milyon kişi var" diyerek, emeklilik yolunu tarif etti.
EYT EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar Emekli Emekli maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bağkur Özgür Erdursun
Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle hak sahipleri artık emeklilik başvurusunda bulunabilecek.
Kanunla birlikte, Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalı süresini tamamlamış olan emekli olabilecek.
Bunun yanında vatandaşların işe başlama tarihine bağlı olarak 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını sağlamış olmaları gerekiyor.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası şartları yerine getirenler süre sınırı olmaksızın SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.