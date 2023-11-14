SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı. Emeklilere bir de kötü haber veren Erdursun, "Emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek" dedi.
Temmuz ayında umduğu zammı bulamayan milyonlarca emeklinin gözü 2024 yılında yapılacak olan zamda.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" dedi.
2024'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Bu gelişmelerle birlikte 1 Ocak 2024'de emeklilere yapılacak zamma ilişkin açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama yüzde 40 oranında enflasyon farkı verilecek. 7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor!"
"DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞECEK"
Öte yandan emeklilere bir de kötü haber veren Erdursun, şöyle devam etti:
"Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek!"
BAKAN IŞIKHAN ORAN VERDİ
Erdursun'un paylaşımı öncesi geçtiğimiz haftalarda emekli maaş zammına ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.