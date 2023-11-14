SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı. Emeklilere bir de kötü haber veren Erdursun, "Emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek" dedi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 1

Temmuz ayında umduğu zammı bulamayan milyonlarca emeklinin gözü 2024 yılında yapılacak olan zamda.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 2

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" dedi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 3

2024'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu gelişmelerle birlikte 1 Ocak 2024'de emeklilere yapılacak zamma ilişkin açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 4

"1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama yüzde 40 oranında enflasyon farkı verilecek. 7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor!"

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 5

"DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞECEK"

Öte yandan emeklilere bir de kötü haber veren Erdursun, şöyle devam etti:

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 6

"Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek!"

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 7

BAKAN IŞIKHAN ORAN VERDİ

Erdursun'un paylaşımı öncesi geçtiğimiz haftalarda emekli maaş zammına ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 8

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaş zammını açıkladı ve kötü haberi verdi! - Resim: 9

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.

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