SGK Uzmanı 'kiraya yetmeyecek' dedi, en düşük emekli ve memur maaşını açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili dikkat çeken tahminde bulundu. Yapılacak zam oranını nedenleriyle sıralayan Erdursun, "Büyükşehirlerde evi olmayanları büyük barınma sorunu bekliyor. Ücretler, emekli aylıkları kiraya yetmez" dedi.
Asgari ücret, 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 34 zamla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltildi.
1 Temmuz 2023 itibariyle uygulanacak olan yeni asgari ücretin belirlenmesi sonrası gözler memur ve emekliye yapılacak olan zamma çevrildi.
ENFLASYONDA DOĞALGAZ ETKİSİ
Emekli ve memur zamları öncesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacaktır" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada ayrıca, 25 metreküp doğalgazdan ücret alınmamasının da hesaplamalara yansıtılacağı ifade edilmişti.
TÜİK, enflasyon verilerini hesaplarken doğalgazın mayıs ayı içerisinde ücretsiz dağıtıldığını göz önüne katacağını, bu uygulamanın da enflasyonda aşağı yönlü 'kuvvetli bir etki yaratacağı' uyarısında bulunmuştu. Bu gelişmeler sonrası TÜİK'in rakamlarına göre, beş aylık zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri için ise, yüzde 13,13 oldu.