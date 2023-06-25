SGK Uzmanı 'kiraya yetmeyecek' dedi, en düşük emekli ve memur maaşını açıkladı

TÜİK, enflasyon verilerini hesaplarken doğalgazın mayıs ayı içerisinde ücretsiz dağıtıldığını göz önüne katacağını, bu uygulamanın da enflasyonda aşağı yönlü 'kuvvetli bir etki yaratacağı' uyarısında bulunmuştu. Bu gelişmeler sonrası TÜİK'in rakamlarına göre, beş aylık zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri için ise, yüzde 13,13 oldu.