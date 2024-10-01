SGK Uzmanı Kara Haberi Verdi: Emeklilere Zam Şoku, Net Rakamı Söyledi
Emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zam oranı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Geçmişte Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla belirlenen emekli maaşları, son 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden güncellenecek. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yıllık enflasyon tahminleri doğrultusunda emeklilerin alacağı zam oranlarını hesapladı.
Kaynak: Sözcü Tv
SZC TV'de açıklamalarda bulunan Yılmaz, emeklilerin %0 zam riski ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Yaptığı hesaplamalara göre zam oranları sırasıyla %10.64, %12.25 ve %13.45 olarak tahmin edilse de, mevcut ekonomik koşullara göre emekliler için zam yapılmama ihtimali bulunuyor.
Yılmaz, memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme sayesinde en az %6 zam alacaklarını ifade ederek, toplu sözleşmenin emekliler için bir "koruma kalkanı" görevi gördüğünü söyledi. En düşük emekli maaşının 11.297 TL ile 11.018 TL arasında olabileceğini belirten Yılmaz, bu rakamların 14 bin TL ya da 15 bin TL’ye kadar çıkabileceğini de ekledi.
Asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için asgari ücret artışlarının dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 2024 ve 2025 yıllarına yönelik enflasyon tahminlerinin hem emekli maaşlarını hem de asgari ücret artışlarını doğrudan etkileyeceğini belirtti. Yılmaz, açlık sınırının 19.271 TL olduğunu hatırlatarak, bu rakamların önümüzdeki aylarda daha da artacağını öngördü.