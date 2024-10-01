SGK Uzmanı Kara Haberi Verdi: Emeklilere Zam Şoku, Net Rakamı Söyledi

Yılmaz, memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme sayesinde en az %6 zam alacaklarını ifade ederek, toplu sözleşmenin emekliler için bir "koruma kalkanı" görevi gördüğünü söyledi. En düşük emekli maaşının 11.297 TL ile 11.018 TL arasında olabileceğini belirten Yılmaz, bu rakamların 14 bin TL ya da 15 bin TL’ye kadar çıkabileceğini de ekledi.