SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Kaçıran Büyük Kaybedecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan sıfır faizli konut kredisi, belirli gruplara sunularak emeklilerin ev sahibi olmasına imkan tanıyor. Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden başvurular yapılabiliyor. Peki, bu avantajdan kimler yararlanabilir?
Kaynak: TGRT
SGK uzmanı İsa Karakaş, sıfır faizli konut kredisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hak belgesinin zorunlu olmadığının altını çizen Karakaş, SGK’nın hak sahipliği bilgilerini TOKİ ile paylaştığını ifade ederek, başvuran kişilerin sistem üzerinden uygun olup olmadıklarının otomatik olarak kontrol edileceğini belirtti.
KİMLER SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİ ALABİLİR?
Bu kredi herkese açık değil, sadece belirli hak sahipleri faydalanabiliyor:
-Harp ve vazife malulleri
-Nakdi tazminat ve maaş alan gaziler
-Harp veya vazife malullerinin dul ve yetimleri
-5510 sayılı kanun kapsamında çalışmaya başlayan ve aylığı kesilen maluller
-15 Temmuz gazileri (684 sayılı KHK kapsamında)
-Görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
-Hak sahibi yaşıyorsa doğrudan SGK'ya başvurmalı.
-Vefat eden hak sahibinin dul eşi başvuruda bulunabilir.
-Dul eş hayatta değilse, yetim aylığı alan çocuklar başvuru hakkına sahiptir.
-Çocuk da yoksa, ölen kişinin anne veya babası başvuru yapabilir.
-Başvurular Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri üzerinden tamamlanabilir.
KREDİ GERİ ÖDEMESİ NASIL OLUYOR?
SGK, kredi geri ödemesini hak sahibinin maaşından küçük taksitlerle tahsil ediyor. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, hak sahipliği bilgilerinin TOKİ ile paylaşıldığını, dolayısıyla ek bir belgeye gerek olmadığını belirtti. Karakaş, “Uygun olan kişilerin bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.