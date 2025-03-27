SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Kaçıran Büyük Kaybedecek

KREDİ GERİ ÖDEMESİ NASIL OLUYOR?

SGK, kredi geri ödemesini hak sahibinin maaşından küçük taksitlerle tahsil ediyor. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, hak sahipliği bilgilerinin TOKİ ile paylaşıldığını, dolayısıyla ek bir belgeye gerek olmadığını belirtti. Karakaş, “Uygun olan kişilerin bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.